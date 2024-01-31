新华社利雅得1月30日电 通讯｜“龙圆丝路梦，福满地球村”——沙特苏尔坦亲王大学孔子学院首次举办春节文化活动

新华社记者王海洲 胡冠

1月29日，沙特阿拉伯首都利雅得苏尔坦亲王大学教学楼内，人头攒动，热闹非常。红色的灯笼，喜庆的春联，“龙”字背景板，美味的回族小吃油果子，飘香的中国古树红茶，悠扬的二胡乐曲，清脆的快板……

苏尔坦亲王大学孔子学院的龙年春节文化活动吸引了许多沙特师生和国际友人前来体验。

在活动现场，孔院老师和中国志愿者用毛笔在红纸上为大家书写中文名字，备受欢迎。人们纷纷拍照留念，收下这份中国礼物。

刚开始接触汉语的学生费萨尔·伊斯兰对记者说，毛笔书写的汉字展现了中国文化的魅力，激发了他对汉字艺术表达力的兴趣。“我期待能更深入探索并融入这个古老而迷人的文化中！”

作为一名正在学习汉语水平考试二级课程的学生，阿卜杜拉·哈兹米被中国春节文化的丰富多彩所吸引。他品尝了中国红茶，并学会了用中国茶具泡茶。“这个过程让我深入了解中国茶文化，激发了我对中国文化的浓厚兴趣。”他说，“我希望苏尔坦亲王大学孔子学院组织更多有趣和创新的文化活动。”

“龙圆丝路梦，福满地球村”。这是在沙特参加社会实践活动的清华大学学生在活动现场写下的一副春联。他们担任了本次活动的志愿者，和孔院老师们为现场观众带来了二胡演奏和太极扇表演等节目，观众们纷纷拿起手机拍摄。

互动环节中，志愿者们拿起舞狮舞龙模型，挥舞皮影操纵杆，用英语向观众介绍这些中国传统艺术表演，讲解背后的寓意和中国神话故事，现场欢声笑语，喜气洋洋。

清华大学志愿者李与涵说，外国朋友们真诚友好的笑容令人感动，让他切身感受到跨文化交流的魅力所在。“希望我们能成为一座桥梁，讲好中国故事，倾听世界声音。”

苏尔坦亲王大学孔子学院中方院长张新颖说，这是苏尔坦亲王大学孔院2023年6月4日成立以来首次举办春节庆祝活动，期待未来有更多这样的文化展示，促进中沙文化交流。

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