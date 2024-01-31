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南方振兴｜保护“地球之肺”助力巴西可持续发展

2024年01月31日09:52 | 来源：新华网
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新华社里约热内卢1月30日电 题：保护“地球之肺”助力巴西可持续发展

新华社记者赵焱 陈威华

在巴西北部帕拉州的圣弗朗西斯科试验庄园，成片种植的可可苗跃入人们眼帘。一家名为“美丽大地”的巴西农业科技企业活跃在这座庄园中。近些年，“美丽大地”提出并实践了用种植经济林木帮助当地农户退牧还林的计划，恢复了因长期放牧被破坏的雨林植被，而农户收入不减反增。

巴西是畜牧业大国，多年来牧场主们为扩大生产不断砍伐亚马孙雨林树木。被称作“地球之肺”的亚马孙雨林虽面积巨大，但从卫星图像看其面积正不断减少。如何拯救雨林，同时又让农户利益不受影响并实现可持续发展，这是巴西政府及当地民间机构和企业不断探索的课题。

日前，记者走访了圣弗朗西斯科试验庄园。“美丽大地”创始人瓦尔米尔·奥尔特加告诉记者，虽然农户都觉得种植大豆来钱快，但研究表明林业收益要比种植大豆高5到6倍，比放牧高15倍。

“一方面，许多农户不掌握林木种植技术；另一方面，林业对应的供应链和消费市场比较狭窄，农户对发展林业有顾虑。”他说。

据奥尔特加介绍，“美丽大地”公司一般会与当地农业合作社合作，签署5至10年甚至20年的长期合同，前期除向农户提供树苗和养护技术外，还可提供启动资金。农户种植的林木收获后，由该公司负责销售产品。

可可是具有较高经济价值的作物，果核可以制作巧克力，白色的果肉可以食用或榨成果汁饮用，但可可通常种植3年后才能结出果实。为打消农户顾虑，“美丽大地”公司的农业技术专家在这三年里除了帮助农户种植可可、阿萨伊棕榈树等热带林木外，还让农户种植当年就能收获果实的香蕉和木薯。农户有了收入，自然就有了种植林木的热情。“与此同时，香蕉和木薯的植株还可用作肥料，可以让因多年放牧而贫瘠的土地变得更肥沃。”奥尔特加说。

经过合理栽种，3年后庄园里种植的香蕉树和木薯就可以拔掉，整个庄园全部种上可可、阿萨伊棕榈树等经济价值更高的热带林木。这些树木都是亚马孙雨林的原有物种，既适合生长，还能还土地以原貌。阿萨伊棕榈树的果实也叫巴西莓，富含维生素C、磷、钙、铁等营养成分，抗氧化效果显著，近些年开始在国际市场走红。

奥尔特加告诉记者，“美丽大地”公司虽然成立时间不长，但已在亚马孙等地区成功完成了2000公顷土地的退牧还林工作。公司目标是到2025年再完成8000公顷土地改造，为此今年还将在农业大州马托格罗索州开拓业务。

卢拉在2023年初第三次出任巴西总统后，再次将保护亚马孙雨林纳入政府优先考量。去年，巴西政府推荐“美丽大地”退牧还林项目参选全球知名环保奖项——“为地球奋斗奖”。

奥尔特加说：“非常荣幸能够代表巴西参选。保护雨林是我们每一个人的责任，退牧还林项目为巴西农业可持续发展提供了新路径。”

在圣弗朗西斯科试验庄园里，第一批种植的可可树已经有了收成，经济林木的苗圃面积正在不断扩大。巴西退牧还林的愿望，正在多方共同努力下一步步实现。

(责编：于洋、崔越)

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