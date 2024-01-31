人民网内罗毕1月30日电 （记者黄炜鑫）中国交建·中国路桥——北京交通大学“一带一路”国际人才联合培养肯尼亚项目留学生座谈会30日下午在内罗毕召开。座谈会由中国路桥肯尼亚办事处举办，已学成归国的肯尼亚留学生代表参加座谈会。

座谈会现场。人民网记者 黄炜鑫摄

“我会点中国武术呢。”伊萨·阿布迪扎拉克向记者分享自己在中国的留学经历。学习之余，他品尝了许多中国美食，体现了中国文化，结识了许多中国朋友。“这是一段非常棒的体验。”阿布迪扎拉克是项目的第一批留学生，2016年来华留学，毕业后就到了肯尼亚铁路局工作。

2016年，中国交通建设股份有限公司、中国路桥工程有限责任公司联合北京交通大学发起“一带一路”国际人才联合培养肯尼亚项目。此后，共有100名肯尼亚留学生在项目资助下，赴北京交通大学学习。如今，他们中的绝大多数已经学成归国，为肯尼亚国家建设作出积极贡献。

“为肯尼亚乃至东非区域铁路行业输送建设管理人才，这就是我们发起国际人才培养项目的初衷。”中国路桥肯尼亚办事处副总经理柳承辉说。

“在中国的留学经历学习让我的人生开始充满无限可能。”埃弗林·穆根亚2017年高中毕业后，就到北京交通大学学习通信工程专业，现在是肯尼亚铁路局的一名助理工程师。“因为共建‘一带一路’倡议，因为蒙内铁路，我们才有机会前往中国留学，系统学习掌握铁路知识和技能，我们现在也才能在肯尼亚铁路系统工作。”穆根亚表示，未来还要“当好肯中友谊使者，讲好两国合作故事”。

“我们不是唯一的受益者，还有许多肯尼亚人受益于共建‘一带一路’。”肯尼亚铁路局助理工程师、北京交通大学2022届校友玛格丽特·姆布瓜以蒙内铁路为例告诉记者，许多人从技术转移中受益，“他们都过上了不错的生活。”

“蒙内铁路建设期间，为肯尼亚直接和间接创造超过7.4万个就业岗位，培养了2800余名高素质铁路专业技术和管理人才。”柳承辉介绍道，中国路桥在肯尼亚发展已有40年，始终注重带动当地就业、推动技术转移，属地化比例始终在90%以上。“未来将继续扛起央企的使命担当，打造更多高质量标志性项目，做好本地人才培养，为中肯友谊发展贡献力量。”

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