人民网巴黎1月30日电 （记者尚凯元）1月30日，“丝路瓷行”——中国景德镇陶瓷文化特展在巴黎中国文化中心隆重开幕。该展览作为中法文化和旅游年首场开幕活动，向法国公众展示了中国精益求精、精雕细琢的工匠精神，以及革故鼎新、对话世界的创新理念。

嘉宾和公众参观“丝路瓷行”——中国景德镇陶瓷文化特展。人民网记者 尚凯元摄

巴黎中国文化中心主任刘红革在欢迎致辞中表示，2024年中法两国迎来建交60周年和中法文化旅游年，是聚焦文化旅游领域、探索新的合作方向、带动新一轮中法交流热潮的契机。本次“丝路瓷行”特展作为文旅年重点开幕活动之一，旨在集中展现中国陶瓷历史文化和当代创新发展面貌，延续经典之作，再造艺术辉煌。

嘉宾和公众参观“丝路瓷行”——中国景德镇陶瓷文化特展。人民网记者 尚凯元摄

中国驻法国大使馆公使陈力表示，中国瓷器和法国瓷器有很多共通之处，也有不同之处，如同中法两国人民，虽有不同却能在过去的60年间相互理解、彼此欣赏。本次陶瓷文化特展是中法文化之间沟通的桥梁，希望观展嘉宾能够通过本次展览欣赏到瓷器的永恒之美以及艺术超越国界的非凡魅力。

法国吉美博物馆馆长琳兹表示，巴黎中国文化中心和吉美博物馆同是在法宣传中国文化的重要使者。今年也是吉美博物馆的中国文化主题年，博物馆将在六月至九月期间举办一场关于中国单色釉瓷器的展览。希望进一步加强中法文化合作与艺术对话，为中法文化旅游年添彩。

嘉宾和公众参观“丝路瓷行”——中国景德镇陶瓷文化特展。人民网记者 尚凯元摄

江西省景德镇市委宣传部副部长董臻在致辞中表示，拥有2000多年冶陶史的景德镇随海陆丝绸之路交流，以“瓷文化”作为人类文明互动的使者，成为中国走向世界、世界认识中国的一个重要窗口。陶瓷也见证了中法两国深厚的兄弟情谊，从18世纪两国制瓷艺术创作的碰撞和瓷器商贸的繁盛，到2010年景德镇与法国利摩日结为友好城市，中法文化交流与文明互鉴的悠久历史可谓是一段代代传颂的佳话。

嘉宾和公众参观“丝路瓷行”——中国景德镇陶瓷文化特展。人民网记者 尚凯元摄

特展从“丝路航程”、“瓷语新境”、“华夏万彩”、“瓷上世界”、“协和万邦”五个主题，展出48件精品力作。开幕式活动后还举办了以“陶瓷艺术的历史性与当代性”为主题的讲座，主讲人景德镇美术馆馆长岳峻从陶与瓷的概念、中国陶瓷的历史发展概述到陶瓷艺术的当代表现概况，深入浅出地讲述了陶瓷文化的历史脉络和创新追求。

本次活动由巴黎中国文化中心与江西省人民政府新闻办公室、江西省文化和旅游厅、景德镇市人民政府共同主办。法国前总理拉法兰夫人安娜-玛丽·拉法兰、法国巴黎7区副区长若西亚娜·高德、法国文化部文化戏剧名誉总监让-皮埃尔·余尔斯、前法国美术家协会主席“艺术家之家”主席雷米·艾融和180多位法国文化、艺术和媒体界嘉宾出席了本次活动。

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