人民网罗马1月31日电 （记者郑彬）日前，中国驻意大利大使贾桂德接受了当地主流媒体安莎社的专访，详细阐释了中方致力于同意方一道，携手推动建立两国长期、稳定的合作关系的政策立场和主张。

贾桂德表示，中意两国于2004年签署“建立稳定、友好、长期、持续发展的中意全面战略伙伴关系”的联合公报后，这一伙伴关系已成为推动中意合作前行的强大动力。“全面”和“战略”的定位，既意味着两国对话与合作涵盖领域的广度，更显示出双方看待彼此关系和定位的高度。正基于此，20年来中意关系发展进入“快车道”，元首互动密切、高层往来频繁、经贸依存加深、人文亮点纷呈、多边协调顺畅，中意关系走在中国同欧盟国家关系前列。近期，意方多次表示高度重视两国全面战略伙伴关系，愿加强对华务实合作，中方对此高度赞赏。在当前全球性挑战日益严峻的背景下，进一步加强中意全面战略伙伴关系，落实两国领导人G20巴厘岛会晤共识，共同反对阵营对抗、加强对话合作，符合两国、地区乃至世界的安全和发展利益。中意两大文明古国完全可以在中意全面战略伙伴关系的指引下，继续秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的“丝路精神”，穿透迷雾、携手前行，以共同筹备好纪念中意全面战略伙伴建立20周年、马可·波罗逝世700周年相关活动为抓手，加强高层引领，密切各层级交往、各领域合作，不断助力中意关系健康稳定发展；在重大国际和地区问题上加强沟通协调，共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

在回答高层往来对加强两国间合作的重要意义时，贾桂德表示，密切高层往来、加强协调合作是中意关系战略性的应有之义，有利于在事关彼此核心利益和重大关切问题上相互理解支持，有利于确保中意关系长期稳定发展。特别是元首外交对两国关系发展发挥着不可替代的战略引领作用。近年来，中意两国元首保持良好互访互动。相信两国元首将为中意关系未来发展把舵定向、续添动能，引领中意全面战略伙伴关系迈上新台阶，共同唱响两大文明古国千年友谊传承的新篇章。

去年12月1日起，中国对包括意大利在内的多个欧洲国家的公民试行最长达15日的免签政策，有效推动了双边人文和经贸往来。对此贾桂德表示，该免签政策面向来华经商、旅游观光、探亲访友和过境的意大利等国民众，是中国推动高质量发展、推进高水平对外开放的又一重要举措，为畅通中外人员往来、促进旅游业、经贸合作和人文交流带来实实在在的便利。截至去年底，首批试行该政策的6国来华人员共计21.4万人次，其中利用免签政策入境的多达11.8万人次，占比55.1%。我们真诚欢迎意各界人士用好这一免签政策，积极感受参与中国新发展机遇，体悟与意大利同样悠久灿烂的东方传统文化底蕴。近期，包括法国、瑞士和爱尔兰等不少欧洲国家已出台或正积极研究便利同中方人员往来措施。意大利是中国游客优选目的地；去年1-8月两国双向投资均达到或超过2022年全年水平。便利人员往来的措施，对深化两国经贸、科技、旅游、人文等各领域交流的推动作用是不言而喻的。

在回答关于台湾问题时，贾桂德表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，这也是二战后国际秩序的重要组成部分。一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则，是中国同包括意大利在内的所有国家建立和发展外交关系的政治前提和基础，是维护台海和平稳定的定海神针。中国和意大利同为联合国成员，均坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序。中方赞赏意方坚持奉行一个中国政策。着眼今年中意全面战略伙伴关系建立20周年，相信意方能与中方一道，以实际行动维护中意关系的政治基础，并进一步加强双方经贸往来。

2024年是马可·波罗逝世700周年。对此贾桂德表示，马可·波罗在中国家喻户晓，是中华世纪坛“影响中国历史发展的100位历史名人”浮雕上仅有的两位外国人之一。围绕马可·波罗逝世700周年办好纪念活动是中意深化友谊、拉近民心的应有之义。事实上，两国从各自首都到地方结对省市正加紧策划推出系列文化交流盛事，如已在威尼斯开幕的苏州丝绸服饰面料特展和即将开启的苏州服饰巡游，以及在中华世纪坛举办马可·波罗主题纪念展等大型活动。中方愿与意方一道，通过更多友好人文交流，鼓励两国民众特别是年轻一代传承马可·波罗精神，推动两国涌现更多新时代的“马可·波罗”，为赓续中意传统友谊、推动文明互学互鉴作出新贡献。

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