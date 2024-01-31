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第135届广交会推介会在阿斯塔纳举行

2024年01月31日08:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿斯塔纳1月30日电 （记者李强）1月30日，中国对外贸易中心、哈萨克斯坦国际商会于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，共同主办第135届广交会推介会，中国驻哈大使馆公使衔参赞苏予、中国国际进口博览局财务总监马凤民、哈萨克斯坦中国银行阿斯塔纳分行行长徐菁等出席此次活动并致辞。

活动现场。人民网记者 李强摄

活动现场。人民网记者 李强摄

苏予表示，哈萨克斯坦一直是广交会的积极参与者。希望外贸商会和广大哈企业能够积极利用广交会平台，同中国企业建立更加紧密的合作关系，签署更多互利共赢的经贸订单，向中国民众宣介哈优质商品，让更多哈商品走进中国百姓家，实现真正的民心相通。希望广大哈方企业能共享中国经济发展的机遇和成果，推动“一带一路”倡议同哈发展战略深入对接，为中哈永久全面战略伙伴关系行稳致远贡献力量，为中哈经贸合作的高质量发展再创佳绩。

中国驻哈大使馆公使衔参赞苏予致辞。人民网记者 李强摄

中国驻哈大使馆公使衔参赞苏予致辞。人民网记者 李强摄

马凤民表示，广交会是中国对外贸易的重要渠道和对外开放的重要窗口，在推动中国外贸发展、促进中外经贸交流合作中发挥了重要作用，被誉为中国第一展。广交会产品设计与贸易促进中心（PDC）自第109届广交会成立以来，积极推动“中国制造”和“世界设计”的互利合作，为全球优秀设计师提供了一个与中国优质企业强强联合、合作共赢的设计服务平台。第135届广交会进口展将坚持“开放合作，融合共享”的价值理念，共设立3万平方米进口展，每期各设1万平方米，为全球采购商提供品类齐全、物美价优、便捷高效、信誉保障的一站式贸易平台。

活动现场。人民网记者 李强摄

活动现场。人民网记者 李强摄

中国进出口商品交易会，又称广交会，由中国商务部和广东省人民政府共同主办、中国对外贸易中心承办。自1957年创办以来，每年春秋两季在中国广州举行，迄今已成功举办了134届。第135届广交会将于4月15日开幕，展览总面积将达到155万平方米。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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