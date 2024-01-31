新华社巴黎1月30日电（记者唐霁）由中国文化和旅游部、中国驻法国大使馆主办，中国驻法国巴黎旅游办事处承办的“你好！中国”旅游推介会30日在巴黎布龙尼亚宫举行。

中国文化和旅游部部长孙业礼，中国驻法国大使卢沙野，法国前总理、国际山地旅游联盟主席德维尔潘，法国旅游发展署署长芒泰，联合国世界旅游组织荣誉秘书长弗兰贾利，法国地中海俱乐部总裁德斯坦，欧洲议会交通旅游委员会副主席乌伊海伊，中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育，以及中法各界人士约500人出席活动。

推介会上发布了“你好！中国”国家旅游形象标识以及“丝绸之路”“西南民族风情”“黄河文化之旅”“冰雪旅游”四条精品线路，并介绍了中国入境旅游便利化措施。中国艺术家和法国儿童合唱团分别表演了《牡丹亭》《如果我去中国》等曲目，中国非遗传承人进行了茶艺、剪纸等非遗展示。

推介会前还举办了“中法旅游对话”，来自中法旅游主管部门、组团社、航空公司、机场、景区、酒店等近百名代表参加。两轮对话分别围绕“法国赴华旅游中的难点问题和解决方案”和“中国赴法旅游的需求变化和产品策略”议题展开，与会代表深入探讨，集思广益，为更好地服务双方人员往来和促进中法旅游市场稳健发展提供创新解决方案。

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