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以总理称取得“全面胜利”前不会从加沙撤军

2024年01月31日08:35 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷1月30日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列总理内塔尼亚胡30日表示，尽管国际社会努力推动达成以巴停火协议，但以色列在取得“全面胜利”之前，不会释放巴勒斯坦在押人员或从加沙地带撤军。

据以色列总理办公室30日发表的声明，内塔尼亚胡当天在巴勒斯坦约旦河西岸一个犹太人定居点发表讲话说，他听到有关停火协议的各种说法，“我想明确表示，如果没有实现所有目标，我们不会结束这场战争”。这些目标包括消灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）、所有被扣押以色列人获释、保证加沙地带不再对以色列构成威胁。

内塔尼亚胡表示，以色列不会从加沙地带撤军，也不会释放数千名“恐怖分子”，“这根本不会发生”，唯一会发生的是彻底战胜哈马斯。

哈马斯政治局领导人哈尼亚30日发表声明说，哈马斯已收到一份来自法国巴黎的停火协议方案。哈马斯的主要目标是结束以色列在加沙地带的军事行动并确保以军从这一地区全面撤出，哈马斯将以此为基础，对方案研究后予以答复。哈尼亚表示，哈马斯对于能够结束以色列对加沙地带侵略的所有提议持“开放态度”。

有关以色列和哈马斯之间停火协议的谈判首轮会议28日在巴黎举行，卡塔尔首相穆罕默德与美国、以色列以及埃及情报部门负责人参加了会议。由于哈马斯和以色列拒绝面对面谈判，因此埃及和卡塔尔方面事先与哈马斯进行沟通，两国代表再前往巴黎与以色列进行谈判。以色列总理办公室28日晚发表声明说，首轮会议“具有建设性”，但双方立场仍有“重大分歧”。

(责编：于洋、崔越)

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