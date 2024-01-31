新华社昆明1月30日电（记者熊丰）针对当前缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势，公安部持续加强与缅甸执法部门的国际警务合作，缅甸警方1月30日依法向我公安机关移交了白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发6名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和另外4名重大犯罪嫌疑人。

1月30日，白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发等10名缅北重大犯罪嫌疑人在被押解回国的飞机上。新华社记者 殷刚 摄

30日晚，随着一架中国民航包机降落在云南昆明长水机场，缅方移交的10名重大犯罪嫌疑人被我公安机关成功押解回国。此次行动是中缅两国开展国际警务执法合作取得的又一标志性重大战果，充分彰显了两国联合打击跨国电信网络诈骗犯罪、共同携手维护安全稳定秩序的坚定决心和坚强意志。

长期以来，缅北果敢自治区以白所成、魏怀仁、刘正祥、徐老发等为首的多个犯罪集团大肆组织开设诈骗窝点，公开武装护诈，针对中国公民疯狂实施电信网络诈骗犯罪活动，诈骗数额巨大，同时涉嫌故意杀人、故意伤害、非法拘禁等多种严重暴力犯罪，犯罪情节极其恶劣，社会危害极其严重，人民群众深恶痛绝。在掌握相关犯罪事实和证据的基础上，2023年12月10日，我公安机关对白所成等10名缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目进行公开悬赏通缉。在外交部和我驻缅大使馆大力支持下，公安部派出工作组赴缅甸开展国际警务执法合作，工作组与缅方进行多轮会谈磋商，就联合打击电信网络诈骗犯罪、全力缉捕并移交电信网络诈骗集团重要头目等达成一致意见。随后，缅甸警方陆续抓获了我公安机关公开通缉的白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发6名犯罪嫌疑人，白应兰、魏榕、魏青松、刘积光4名犯罪嫌疑人在逃。1月30日，缅警方决定将到案的上述6名犯罪嫌疑人以及我公安机关前期向其通报的另外4名重大犯罪嫌疑人移交我方。当天，公安部组织云南公安机关民警赴缅甸执行包机押解任务，成功将相关犯罪嫌疑人押解回国。

公安机关有关负责人表示，为坚决彻底铲除缅北涉我电信网络诈骗犯罪“毒瘤”，公安部与缅甸警方持续开展执法安全合作，云南公安机关不断深化与缅甸相关地方执法部门的边境警务执法合作，在前期持续不断打击下，截至目前，已有4.4万名缅北涉我电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交我方，其中幕后“金主”、组织头目和骨干171名，网上在逃人员2908名，有力打击了境外诈骗集团的嚣张气焰，打击工作取得历史性重大战果。公安机关将始终保持对此类犯罪的严打高压态势，不断深化国际执法合作，持续缉捕电信网络诈骗犯罪集团重要头目，纵深推进专项打击行动，坚决维护人民群众生命财产安全，切实维护边境安全稳定。

1月30日，在缅甸内比都国际机场，缅甸警方依法向我公安机关移交缅北重大犯罪嫌疑人白所成。新华社记者 殷刚 摄

1月30日，在缅甸内比都国际机场，缅甸警方依法向我公安机关移交缅北重大犯罪嫌疑人白应苍。新华社记者 殷刚 摄

1月30日，在缅甸内比都国际机场，缅甸警方依法向我公安机关移交缅北重大犯罪嫌疑人魏怀仁。新华社记者 殷刚 摄

1月30日，在缅甸内比都国际机场，缅甸警方依法向我公安机关移交缅北重大犯罪嫌疑人刘正祥。新华社记者 殷刚 摄

1月30日，在缅甸内比都国际机场，缅甸警方依法向我公安机关移交缅北重大犯罪嫌疑人刘正茂。新华社记者 殷刚 摄

1月30日，在缅甸内比都国际机场，缅甸警方依法向我公安机关移交缅北重大犯罪嫌疑人徐老发。新华社记者 殷刚 摄

1月30日，在云南昆明长水机场，白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发等10名缅北重大犯罪嫌疑人被我公安机关成功押解回国。新华社记者 殷刚 摄

1月30日，在云南昆明长水机场，缅北重大犯罪嫌疑人白所成被我公安机关成功押解回国。新华社记者 殷刚 摄

1月30日，在云南昆明长水机场，缅北重大犯罪嫌疑人白所成被我公安机关成功押解回国。新华社记者 殷刚 摄

1月30日，在云南昆明长水机场，白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发等10名缅北重大犯罪嫌疑人被我公安机关成功押解回国。新华社记者 殷刚 摄

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