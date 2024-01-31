新华社东京1月30日电（记者姜俏梅）日本首相岸田文雄30日在众参两院全体会议上发表施政方针演说时就自民党“黑金”丑闻道歉，称愿为恢复国民信赖进行政治改革，同时强调将致力于能登半岛灾后重建。

就自民党“黑金”丑闻，岸田文雄表示，今后计划修正《政治资金规正法》，推进政治资金透明度和彻底合规等方面的改革，以恢复民众对政治的信任。

关于能登半岛地震灾后重建，岸田文雄强调，政府将和地方一起为灾区居民生活重建进行长久努力。就2024财年预算案预备费将翻倍增至1万亿日元一事，他表示政府救灾工作不能因预算限制而犹豫不决，要竭尽所能持续提供援助。

此外，岸田指出“经济复苏”是政府最大使命，将努力实现国民收入增幅超过物价涨幅。政府还将制定支出规模空前的扶持育儿政策，以应对人口下降问题。

自民党派阀“黑金”丑闻自去年11月被曝光后迅速发酵。据报道，自民党派阀为所属国会议员下达销售指标，要求他们出售政治筹款派对券。如果超过销售指标，多出的资金将有机会返还给议员，成为他们的额外收入。这部分将不在派阀收支报告和议员政治资金收支报告上登记，从而成为不受监管的秘密资金。

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