本报记者 管克江

中企承建的沙特阿尔舒巴赫光伏电站是在建的全球最大单体光伏电站。图为工作人员介绍电站情况。

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阿联酋阿布扎比艾尔达芙拉PV2光伏电站项目。

本报中东中心分社 纳达尔·达乌德摄

国际能源署近日发布的年度报告显示，2023年全球太阳能光伏新增装机容量有望达到375吉瓦，总装机容量同比增长31.8%。从各国和各地区情况来看，2023年中国太阳能光伏新增装机容量相当于上一年全球太阳能光伏新增装机容量。世界银行能源部门负责人迪米特里奥斯认为，发展太阳能光伏产业对应对气候变化和推动能源转型至关重要。

光伏产业优势更加凸显

在去年举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上，发展太阳能是各方讨论的重点之一。COP28达成的协议首次提及太阳能、风能和储能技术的成本下降和技术创新，肯定其发展有助于实现应对气候变化目标，并呼吁各国以公正、有序、公平的方式在能源系统中向远离化石燃料的目标过渡。

近年来，全球光伏产业加速发展。相关统计显示，从2019年到2023年，全球光伏发电装机容量年平均增长率达到28%。咨询机构伍德麦肯兹表示，在大多数国家，太阳能已经成为最具成本优势的能源。2023年，全球光伏发电装机容量已经超过水电。未来10年，光伏产业仍将保持较高增速。

全球太阳能理事会首席执行官索尼娅·邓洛普表示，太阳能是当前增长最快、效益最佳的可再生能源，要到2030年使全球可再生能源总装机容量增加两倍，太阳能光伏技术是最重要的能源转型技术。英国埃克塞特大学不久前发布的报告认为，未来几年内太阳能将成为最有竞争力的能源。根据预测，到2044年，光伏发电将占全球发电量的一半以上。

国际能源署等机构的报告显示，目前全球仍有6.75亿人用不上电，其中约80%集中在撒哈拉以南非洲地区。联合国政府间气候变化专门委员会前副主席穆纳辛格表示，可持续发展问题是人类社会面临的一项重要挑战。太阳能光伏技术不断革新，优势凸显，为发展中国家寻求经济可持续发展、能源转型和环境保护提供了选择。

各国积极推动技术运用

近年来，全球多国纷纷出台各类政策举措，加快能源转型步伐，积极发展太阳能光伏产业。

中东国家拥有丰富的太阳能资源。阿联酋提出到2050年实现碳中和目标。2023年11月，阿联酋艾尔达芙拉PV2光伏电站项目并网发电。该电站可满足20万户居民用电需求，每年将减少碳排放240万吨，使清洁能源在阿联酋能源结构中的占比提高到13%以上。沙特阿拉伯在“2030愿景”中提出，到2030年将达到40吉瓦的光伏发电装机容量，并将在可再生能源项目上投资3800亿里亚尔（1里亚尔约合1.91元人民币）。卡塔尔提出，至2030年太阳能发电占比将达到20%。2022年11月，卡塔尔首座光伏电站阿尔卡萨电站正式投入运营，该电站能满足卡塔尔峰值电力需求的10%。汇丰银行中东地区可持续发展部门负责人大卫·拉莫斯表示，中东国家发展以太阳能为代表的可再生能源前景广阔。

非洲太阳能产业协会去年发布的《2023年展望报告》显示，非洲地区光伏产业正在加速发展。南非、摩洛哥、埃及等国在光伏建设项目上处于领先地位。例如，埃及在《2035年综合可持续能源战略》中提出，到2035年可再生能源发电装机规模将达到61吉瓦，其中光伏发电装机规模将达43吉瓦。同时，佛得角、博茨瓦纳、厄立特里亚等更多地区国家正在加大光伏产业投资，开始建设和运营大型光伏项目。

近年来欧盟光伏产业也实现较快增长。根据欧洲光伏产业协会发布的报告，2023年欧盟光伏新增装机容量有望达到56吉瓦，连续第三年保持40%以上的年增长率；预计光伏发电总装机容量在2026年之前有望翻番，达到预期的484吉瓦。

埃克塞特大学的报告认为，全球光伏产业迅猛发展主要得益于两方面因素。一方面是相关国家相继推出扶持光伏产业的政策措施，另一方面是光伏组件价格大幅下降。从2010年到2022年，全球太阳能发电的平均加权成本降低了89%，降至0.049美元/千瓦时，几乎比最便宜的化石燃料还要低1/3。

世界银行网站近期发表的专题文章表示，到2030年，光伏微电网可为3.8亿人不间断提供电力。但是，当前全球电网基础设施投资仍严重不足。相关国家需要制定适宜的政策措施，推广普惠金融，鼓励私人投资。国际社会需加大力度，支持发展中国家建设能源基础设施、推动能源结构转型。

中国助力全球绿色发展

位于西班牙埃斯特雷马杜拉自治区的弗朗西斯科·皮萨罗太阳能发电厂于2022年投入使用，是欧洲最大的已投运光伏电站之一，该电厂所使用的太阳能电池板全部来自中国；在肯尼亚加里萨郡，由中国企业承建的加里萨光伏电站有效解决了当地用电短缺问题，持续为当地民众提供清洁电力……

近年来，中国银行参与了阿联酋艾尔达芙拉PV2光伏电站项目、沙特萨卡卡300兆瓦光伏项目等，并在去年成功发行5亿美元共建“一带一路”主题绿色债券。中国银行迪拜分行行长潘鑫源表示，中国作为全球最大的光伏组件生产国，在光伏项目建设中具有领先优势。中资银行作为连接产能和需求的“桥梁”，可以为促进全球能源转型发挥积极作用。

国际能源署署长法提赫·比罗尔表示，中国在太阳能、风能等清洁能源和电动车行业发展方面成绩斐然，“是清洁能源领域的冠军”。阿联酋工业和先进技术部部长、COP28主席苏尔坦·贾比尔说，中国在清洁能源技术方面的持续引领，是助力实现全球能源转型和应对气候变化、促进发展的重要因素。

全球能源互联网发展合作组织经济技术研究院副院长肖晋宇在接受本报记者采访时表示，中国把加快发展可再生能源提升到保障国家能源安全、加强生态文明建设的高度，短时间内实现跨越式发展。正是由于中国大力发展可再生能源，近年来全球太阳能发电成本降低近90%，风电成本降低了80%。

埃及电力与可再生能源部副部长艾哈迈德·穆罕默德·马西纳说，中国方案对全球能源转型和气候治理都具有重要意义，为非洲和阿拉伯国家推动能源转型、促进经济发展、改善生态环境提供了可行的解决方案。“一带一路”绿色发展国际联盟副理事长、联合国前副秘书长埃里克·索尔海姆表示，中国为全球可再生能源发展作出了巨大贡献，也为发展中国家经济发展和绿色低碳转型带来创新驱动力。

《 人民日报 》（ 2024年01月31日 15 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)