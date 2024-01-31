本报记者 肖新新

行云流水、铁画银钩，一幅幅飘逸劲健的书法作品，一张张寓意吉祥的“福”字在台案上徐徐展开……日前，中俄文化年框架下首场大型活动——中俄书法美术作品联展在莫斯科中国文化中心举行。中俄两国书画家以笔墨寄心意、以字画抒真情，传递文化交流互鉴之美。

今年1月3日，旅俄大熊猫“丁丁”诞下的幼崽正式取名“喀秋莎”，这一名字源自苏联经典歌曲《喀秋莎》。据统计，超过38万俄罗斯民众参与了这次熊猫幼崽选名的投票。“这是我们收获的俄中友谊果实。”莫斯科动物园园长阿库洛娃欣喜地说，我们愿继续同中方加强人文交流，为新时代两国关系发展作出更多贡献。

过去一年，中俄两国人文交流持续扩大，两国留学人数快速增长。据俄罗斯政府统计，截至去年12月，有超过4.4万名中国留学生在俄罗斯高校学习，超过1.2万名俄罗斯学生在中国高校学习。据中国驻俄罗斯大使馆公布的数据，截至去年4月，中国中小学、高校约有12万人学习俄语，俄罗斯学习中文的中小学生超过9.1万人，大学生超过2.2万人。“研究中国文化的需求正逐年增加。”俄罗斯欧亚国家语言中心项目经理茹拉夫廖娃说，报名学习中文的俄罗斯学生呈年轻化趋势，“以前学中文的基本是大学生，如今更多俄中小学生开始学习中文。”

中俄在旅游领域合作也不断升温。去年，中俄互免团体旅游签证政策恢复实施。据俄罗斯政府统计，2023年，中国赴俄游客数量在俄旅游客源国中排名第一。俄罗斯文化部副部长马尼洛娃表示，俄中文旅交流合作是拉近两国人民心灵、深化俄中世代友好的重要方式之一。俄方欢迎更多中国朋友来俄旅游，共同夯实两国关系发展的民意基础。

去年，中俄体育交流年圆满收官，两国体育合作亮点频现。第九届中俄青少年运动会、莫斯科第三届“孔子杯”中国体育和文化艺术项目大赛、首届“中俄杯”棒球赛、“中国大使杯围棋赛—2023”……一年来，双方举办各类活动400多项。俄罗斯体育部部长马特钦表示，俄中体育交流丰富多彩，取得丰硕成果，有力深化两国人民传统友谊。新的一年，相信俄中文化体育合作将取得新的更大发展。

中俄两国文化艺术交流同样硕果累累。莫斯科大剧院、马林斯基剧院等在华演出一票难求；第十三届中俄文化大集精彩纷呈；“中国文化节”在俄广受欢迎……俄罗斯文化部部长柳比莫娃表示，俄方对今年双方诸多文化活动充满期待，相信这些活动将持续加深两国人民友谊。

今年是中俄建交75周年，也是中俄文化年开启之年。双方将在中俄文化年框架下举办各项活动，扩大在优秀演出和展览团组巡演、文化遗产保护和修复、联合考古、专业人才培养等领域的合作，不断提升文化交流的水平和规模，推动落实《中华人民共和国文化和旅游部与俄罗斯联邦文化部2024—2027年合作计划》，继续互办文化节、支持举办中俄文化大集和中俄图书馆论坛，进一步加强地方和青年文化交流。

中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，中俄文化年的举办必将进一步促进两国文化艺术领域的交流，让中俄友好扎根人民心间，代代薪火相传。

（本报莫斯科1月30日电）

《 人民日报 》（ 2024年01月31日 03 版）

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