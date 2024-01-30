1月30日，第十六届中国—马来西亚联合商务理事会年度会议暨庆祝中马建交50周年经贸合作论坛在马来西亚吉隆坡举行。人民网记者 杨一摄

人民网吉隆坡1月30日电 （记者章念生、杨一）30日，第十六届中国—马来西亚联合商务理事会年度会议暨庆祝中马建交50周年经贸合作论坛在马来西亚吉隆坡举行。马来西亚投资、贸易及工业部副部长刘镇东，马中商务理事会执行委员会主席吴添泉、马来西亚首相政治秘书曾敏凯、中国贸促会会长任鸿斌、中国驻马来西亚大使欧阳玉靖等出席，双方工商界300余人与会，其中包括100多位来自制造业、基础设施、金融、农业等行业领域的中国企业家代表。

马来西亚投资、贸易及工业部副部长刘镇东表示，希望马中两国以建交50周年为契机，加深企业间对接和国家间经贸合作，为双方企业发展创造新机遇。

马中商务理事会执行委员会主席吴添泉表示，马中商务理事会将继续加强与中国贸促会的合作，促进两国企业交往交流和民心相通，深化双边经济合作及友好关系，共同创造繁荣美好的未来。

马来西亚总理政治秘书曾敏凯表示，马中互为重要合作伙伴，尽管全球经济增长暂时放缓，但中国在马来西亚的投资持续增长。除了经贸合作外，期待马中两国以建交50周年为契机，进一步扩大双方在科学技术、人文交流等更多领域的交流互动。

活动现场，马中商务理事会执行委员会主席吴添泉致开幕辞。人民网记者 杨一摄

中国贸促会会长任鸿斌表示，中马两国之间拥有许多合作空间，两国工商界共同推动马方优质特色农产品进入中国市场，促进双方贸易合作扩容升级，两国企业在绿色能源、电动汽车等领域正在进行有效对接。

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖表示，近年来，中马两国经贸关系保持着良好发展势头，两国贸易投资始终保持高位运行。中马将共同努力，以建交50周年为契机，继续加强战略沟通，努力实现共赢发展，推动共建“一带一路”高质量发展，为两国和两国人民谋福祉，为地区和世界注入新动能，作出新贡献。

活动期间，中国贸促会下属贸易仲裁委员会、海事仲裁委员会与马来西亚对口机构签署相关合作协议。中展集团与马来西亚—中国商务理事会签署了第二届链博会合作备忘录，并与马来西亚多家企业签署第二届链博会参展意向书。

1月29日，中国贸促会与马来西亚制造商联合会签约仪式在马来西亚雪兰莪州举行。人民网记者 杨一摄

中国—马来西亚联合商务理事会成立于2002年，旨在充分利用中国—东盟自由贸易区，促进中马两国经贸合作发展和企业交流。双方已分别成立中方企业家理事会和马方企业家理事会，并设有秘书处。理事会定期在中国和马来西亚召开联席会议，已成功召开15次。本次年度会议是时隔4年首次在线下举办。

29日，中国贸促会与马来西亚制造商联合会签约仪式在马来西亚雪兰莪州举行。中国贸促会研究院在活动期间发布《中国营商环境报告》。

(责编：徐祥丽、刘慧)