新华社北京1月30日电 题：美国反对美国，“美国选举综合征”无药可治

新华社记者高文成

美国激烈的政治分歧导致19个州脱离联邦，不同派系公然开战——这是即将上映的美国电影《内战》讲述的一个美国分崩离析的末日故事。诸如此类“美国分裂”的论调听起来有些惊悚，但最近在得克萨斯州发生的危机表明，这并不是没有可能。

今年是美国选举年，不少分析人士将美国总统选举列为世界风险源头之一。随着选战打响，美国政治和社会的撕裂更加严重，“美国选举综合征”病症也更加明显。近日，美国联邦政府和得克萨斯州因移民危机发生严重矛盾，双方在南部边境“对峙”。“得州危机”就是“美国选举综合征”的新发展。在矛盾不断升级之际，甚至有国会议员呼吁由共和党控制的“红州”与由民主党控制的“蓝州”进行“国家离婚”。

提到“美国选举综合征”，不得不让人想起3年前的那次猛烈发作。2021年1月6日，数千名美国民众为了阻止国会确认新当选总统，暴力冲击国会大厦。抗议者翻墙破窗，催泪瓦斯四处弥漫，议员头戴防毒面罩落荒而逃，民众与警察持枪对峙，美国国旗散落在地……美国“国会山骚乱”发生一周后的民调显示，过半受访者预计美国的政治暴力行为会增加，七成受访者认为美国的民主正“受到威胁”。

美国大选选战充斥着攻讦和争吵，各种偏见和谣言满天飞，历来如此，两党都想方设法攻击掣肘对方。此次“得州危机”是面对选举压力，共和党各州希望利用移民问题来不断削弱民主党选情，才有了公开与联邦政府“对峙”叫板。美国两党长期利用移民、气候变化、枪支管控等议题，不断将问题推向极化和对立，以此为自己造势。意见鸿沟渗透到社会各个层面，导致家庭、社区、朋友圈子内部分歧拉大，不同立场间交流和对话的空间被极大压缩。选民投票有时候是为了反对一方而选择另一方，而不是因为对特定政策或理念的认同。失败方的支持者为了表达不满，甚至不惜诉诸暴力手段。美国布鲁金斯学会悲观地刊文认为，美国“似乎注定要与极端的经济和政治分歧作斗争”，两党在最重要的经济和社会问题上几乎完全不相往来。

“美国反对美国”的现实让民众对政府运作普遍感到失望。无论哪一方在选举中得势，都难以在极端分歧的环境中有效治理国家。美国《政客》杂志刊文指出，“如此多的美国领导人因为对党派政治的热情阻碍了政府的基本职能”。文章援引驻美外交官的观点说，很多国家“担心当今美国的政治分化可能会对日益互联的世界产生持久影响”。美国执政党总是不断清算对手前任政府的政治遗产或者否决对手的政策主张，在“钟摆民主”下，美国内政外交政策被来回“翻烧饼”，不仅让美国国家财政和国家信誉持续损耗，也让国际社会忧心忡忡。美国将进出联合国教科文组织等国际组织当“逛花园”，这届政府进、下届政府退，如此儿戏严重干扰国际组织运行效率。

美国政治风险咨询公司欧亚集团在本月早些时候发布的“2024年全球风险”报告中将“美国对抗自己”列为头号风险。报告指出，美国政治体系功能失调的问题在2024年将进一步恶化，总统选举将为美国政治分裂“火上浇油”。美国《新闻周刊》指出，“最讽刺之处或许是，美国作为人类历史上最强大的政治实体之一，能够摧毁它的只有它自己”。希望这能提醒美国政客们，与其满世界找“假想敌”、说别人是“风险”，不如先做好内部风险管控。各国都不想被美国风险外溢拖累。

(责编：徐祥丽、刘慧)