新华社利雅得1月30日电 题：地缘政治风险上升加剧国际油价波动

新华社记者胡冠 王海洲

美国和英国1月12日起连续对也门胡塞武装目标发动空袭，胡塞武装则回应将对美国的任何军事攻击作出“重大”回应。中东地区重要石油运输线路红海航线地缘政治冲突风险骤然升级，在国际社会普遍担忧中，国际油价近日已升高至每桶80美元左右区间。

分析人士指出，从中长期看，推动油价上涨的主要原因是世界经济复苏的整体态势以及主要经济体的需求，但当前地缘政治冲突已成为影响国际油价的显著因素。

地缘政治风险上升

也门西邻世界最繁忙水道之一红海航线，红海北部出海口是苏伊士运河，这条航道承载全球12%的海上贸易量。去年10月新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。按胡塞武装说法，袭击目标是关联以色列的船只，以示对巴勒斯坦的支持。受此影响，英国石油公司等多家国际石油巨头宣布暂停经红海的运输，国际油价因此上涨。

1月12日以来，美国和英国连续对也门胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家对美英两国的行动表示谴责，认为这是对也门主权的侵犯。市场分析人士指出，美英对胡塞武装目标的打击不仅不会使红海局势降温，反而大大加剧当地紧张局势，导致航运公司更长时间避开红海航线。

对于巴以冲突对国际油价的影响，沙特石油专家阿纳斯·哈吉认为，巴以冲突本身不会对国际油价产生较大影响，但如果巴以冲突外溢效应加剧，导致中东包括主要产油国在内的更多国家卷入其中，将对国际油价产生重大影响。

市场波动或加剧经济动荡

分析人士指出，地缘政治风险是油价波动的主要外部冲击之一，地缘政治冲突通常会加剧原油市场的不确定性、复杂性以及不可预测性，造成原油的地缘政治属性和金融属性凸显，地缘溢价抬升，原油价格会暂时脱离供需基本面，波动加剧。

哈吉认为，油价波动产生的不确定性，将加剧各国经济动荡，加重通货膨胀的影响，阻碍全球经济复苏势头。一旦石油天然气出现供应危机，全球供应链或面临中断的风险。

他表示，短期原油价格快速上涨，可能引发欧美地区通胀率突然反弹，从而使市场原本预期的利率周期见顶计划落空，将给全球资本市场带来较大风险。

沙特国际问题专家艾哈迈德·易卜拉欣指出，地缘政治冲突导致油价波动进而影响经济活动，还可能危及世界银行到2030年消除极端贫困目标的实现。

油价走势面临新挑战

浙江外国语学院教授、环地中海研究院能源与生态安全研究中心主任孙瑱在接受新华社记者采访时指出，未来国际原油市场更看重的，一方面是供需方面的变化，另一方面则是石油设施的安全。从需求和产量方面看，在2024年全球经济增长放缓和各国经济发展压力增大的大背景下，由石油输出国组织（欧佩克）成员国和非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”成员国延长和深化减产，以及非“欧佩克+”国家增产方面出现巨幅变动的可能性较小，但突发的地缘政治危机引发局部石油供应中断的可能性仍然存在。即便这种可能性持续时间不会很长，但影响不可小觑。

在石油设施安全方面，孙瑱认为，当前石油设施在无人机攻击面前是非常脆弱的，在地缘政治因素加持下，或将引发国际油价大幅震荡。

去年12月18日伊朗全国约70%的加油站一度因遭受网络攻击而中断服务。以色列媒体报道说，一个“曾经与以色列有联系”的黑客组织实施了此次攻击。伊朗方面则表示，加油站故障是伊朗敌人阴谋制造的。

易卜拉欣认为，随着网络攻击水平不断提升，自动化程度很高的大型石油设施容易成为受攻击目标。一旦重要产油国的大型石油设施遭遇网络袭击，对国际油价的影响很可能超过人们的想象。

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