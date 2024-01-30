新华社北京1月30日电（邵艺博、薛昱婷）中国驻瑙鲁使馆1月29日举行复馆仪式。外交部发言人汪文斌30日表示，在中瑙双方共同努力下，复交仅5天，五星红旗就再度在瑙鲁升起，预示着中瑙关系开启加速度、驶入快车道，也再次昭示坚持一个中国原则的国际大势不可阻挡。

在当日例行记者会上，汪文斌表示，复馆仪式上，瑙鲁外长安格明代表瑙方祝贺中国驻瑙鲁使馆复馆，重申瑙方坚定恪守一个中国原则，将一个中国原则作为基本外交政策，并表示中瑙复交后两国关系发展迅速，在瑙鲁国内受到热烈欢迎，瑙方对双方未来合作充满期待。

汪文斌表示，中瑙于1月24日正式复交后，一致同意尽快互设使馆。在双方共同努力下，复交仅5天，五星红旗就再度在瑙鲁升起，预示着中瑙关系开启加速度、驶入快车道，也再次昭示坚持一个中国原则的国际大势不可阻挡，支持一个中国原则的国际大家庭只会不断壮大。

“中方愿同瑙方平等相待、密切沟通、精诚合作、共同发展，推动两国关系不断向前迈进，切实增进两国人民福祉。”汪文斌说。

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