人民网万象1月30日电（记者孙广勇）1月29日，老挝中国文化中心披上中国传统春节盛装，大大小小的红灯笼高高挂起，春节年画、2024年“欢乐春节”吉祥物吉祥龙等装点的中国文化中心一片喜气洋洋。由中国文化和旅游部指导，老挝中国文化中心主办的“欢乐春节”中国文化月启动仪式在这里成功隆重举办。在浓浓的欢春节日气氛中，两国嘉宾共100余人欢聚一堂聆听 “春之乐章”老挝龙年新春音乐会，观赏中国北方九省冰雪旅游图片展，齐迎共庆中国龙年新春佳节。

中国驻老挝大使馆临时代办王畅宣布2024年老挝“欢乐春节”中国文化月启动并致辞，他表示老挝寺庙中随处可见的“那伽”与中国龙相似，象征强大的力量。中老文化相通、人民相亲，我们之间既有澜沧江湄公河这条蜿蜒奔腾的自然巨龙，还有中老铁路这条现代化的钢铁巨龙。今年是中老建立全面战略合作伙伴关系15周年，还是贯彻落实习近平总书记、国家主席同通论总书记、国家主席签署的中老命运共同体新的五年行动计划的开局之年。我们愿同老方一道，在最高领导人共识指引下，携手共进、奋力拼搏，在龙年推动中老关系龙腾虎跃，迈上新高度。

老挝新闻文化和旅游部副部长万西在致辞中表示，中老两国是山水相连的好邻居，两国人民友好交往历史悠久。春节是中国人民和世界各地华人的重要文化节日。新春第一天有着重要的意义，代表着新的开始，新的气象。装饰房屋、写春联、穿新衣等丰富多彩且代代相传的习俗为春节增添了欢乐祥和的气氛。

在大家耳熟能详的春节主题经典曲目《金蛇狂舞》的旋律中，由无锡民族乐团担纲的“春之乐章” 老挝龙年新春音乐会正式拉开帷幕。来自中国的艺术家龚燕与第二届“老挝人唱中文歌”大赛冠军玛妮娅合唱的老挝经典民歌《占芭花》令现场气氛达到高潮。包括返场曲目在内本场音乐会共演绎了16首中老经典曲目，艺术家们用精湛的技艺和美妙的旋律，动听的歌声为在场观众奉献了一场精彩的视听盛宴。

启动仪式向嘉宾们隆重展示了欢乐春节吉祥物“吉祥龙”、欢乐春节号运载火箭力箭一号遥三运载火箭实体模型，并在活动现场播放了1月23日中国中科宇航力箭一号遥三运载火箭·欢乐春节号发射升空的宏伟景象，火箭涂装了中国文化和旅游部主办的“欢乐春节”品牌活动标识及“吉祥龙”形象图案，展示了中国航天科技实力和中华优秀传统文化的魅力。

“欢乐春节”是中国文化和旅游部培育打造的中国对外文化交流覆盖面最广、参与人数最多、规模最大的综合性品牌。2024年“欢乐春节”将在海外近100个国家和地区举办近500场形式多样的交流活动。今年老挝的“欢乐春节”中国文化月活动正是2024年全球“欢乐春节”活动的重要组成部分，也是中国文化中心在老挝举办的第9届“欢乐春节”活动。在接下来的一个月时间里，老挝中国文化中心将联合各合作伙伴推出丰富多彩的春节文化活动。

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