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驻南非使馆隆重举行2024年“欢乐春节”庆祝活动

2024年01月30日17:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡1月30日电（刘畅） 2024年1月29日，中国驻南非使馆在南行政首都比勒陀利亚时代广场隆重举行2024年“欢乐春节”庆祝活动。驻南非大使陈晓东、南非旅游部长德利莱、南非驻华大使谢胜文出席并致辞。南各界友好人士及在南中资机构、华侨华人代表逾800人欢聚一堂。

中国驻南非大使陈晓东致辞。中国驻南非大使馆供图

中国驻南非大使陈晓东致辞。中国驻南非大使馆供图

陈大使在致辞中向大家致以诚挚的新春祝福，全面回顾过去一年在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济高质量发展、人类命运共同体建设和中南关系取得的历史性成就，感谢旅南同胞为推进中南友好作出的积极贡献。在中南关系“黄金时代”的开局之年，中方期待同南方一道，认真落实两国元首达成的重要共识，共同构建高水平中南命运共同体。

南非旅游部长德利莱女士致辞。中国驻南非大使馆供图

南非旅游部长德利莱女士致辞。中国驻南非大使馆供图

南非驻华大使谢胜文阁下致辞。中国驻南非大使馆供图

南非驻华大使谢胜文阁下致辞。中国驻南非大使馆供图

德利莱部长和谢胜文大使在致辞中热烈祝贺中国新春佳节，衷心感谢中方在各领域对南支持和帮助，希望两国继续加强合作，深化双方特殊情谊，为两国人民乃至全世界带来福祉。

全体嘉宾和演员合影。中国驻南非大使馆供图

全体嘉宾和演员合影。中国驻南非大使馆供图

现场嘉宾观看文艺演出。中国驻南非大使馆供图

现场嘉宾观看文艺演出。中国驻南非大使馆供图

陈大使还同嘉宾们共同欣赏了中国河南省艺术团和南当地文艺工作者献上的文艺演出。少林功夫、民族歌舞等节目精彩纷呈，现场掌声阵阵，将中南共贺新春、共享友好的喜庆氛围推向高潮。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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