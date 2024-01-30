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中国援桑给巴尔医疗队举行捐赠活动

2024年01月30日17:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡1月30日电 （记者邹松）1月29日，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队通过桑给巴尔教育部向当地22名初中生捐赠了全年的午餐费。桑给巴尔教育部部长莱拉·穆罕默德·穆萨女士参加了此次活动。

中国援桑医疗队了解到，当地部分学生由于家庭贫困，交不起午餐费，也不能安心学习中文。因此，中国援桑给巴尔医疗队队员们自发捐款，为桑给巴尔8所中学汉语教学点上的22名贫困学生捐赠了全年的午餐。

桑给巴尔教育部部长见证中国医疗队捐款。中国援桑医疗队供图

桑给巴尔教育部部长见证中国医疗队捐款。中国援桑医疗队供图

桑给巴尔教育部部长莱拉·穆罕默德·穆萨女士向中国医疗队颁发了捐赠证书，并在致辞中说：“非常感谢中国医疗队为我国教育事业给予的帮助。这次专门为贫困学生捐款，为学生们提供了更好的学习中文的条件。”

医疗队队长蒋国庆在活动中发言表示，中国人民与和桑给巴尔人民一直是好伙伴，互相帮助是多年的传统，并延续成一种传承。今年是中国医疗队赴桑给巴尔60周年，这是一个非常有意义的时刻。中国医疗队除了一直关心桑给巴尔人民的卫生健康外，也非常关注桑给巴尔教育事业。医疗队愿意持续帮助当地贫困学生，为他们创造更好的学习环境。希望学生们能够努力学习，在长大后为自己的祖国建设贡献力量。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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