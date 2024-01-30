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联合国呼吁继续支持近东救济工程处工作

2024年01月30日16:19 | 来源：新华网
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新华社联合国1月29日电（记者王建刚）联合国秘书长发言人迪雅里克29日呼吁继续支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）的人道主义工作，表示联合国秘书长古特雷斯将会见该机构的主要捐助国，讨论恢复捐款一事。

近日，近东救济工程处多名员工被指控参与去年10月巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）针对以色列的袭击。欧美多个国家27日宣布暂停向该机构提供资金。

迪雅里克29日在例行记者会上表示，古特雷斯已就此会见了联合国内部监督事务厅的负责人，以确保对该指控进行“尽快、有效”的调查。此外，古特雷斯计划于30日会见近东救济工程处主要捐助国，讨论恢复捐款一事。古特雷斯认为，当前要确保该机构行动的连续性，满足民众的迫切需求。

据联合国官网发布的消息，一些主要国际援助机构和非政府组织29日呼吁暂停捐助的国家恢复对近东救济工程处工作的支持，否则“巴勒斯坦人民将面临进一步被剥夺基本食品、水、医疗援助、物资、教育和保护的风险”。

近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。去年10月新一轮巴以冲突爆发后，该机构在加沙地带人道主义援助中发挥了关键作用。

(责编：于洋、崔越)

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