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斯里兰卡华侨华人暨友好人士迎春美声音乐会举行

2024年01月30日16:18 | 来源：新华网
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新华网科伦坡1月30日电（记者车宏亮）欢乐春节——2024斯里兰卡华侨华人暨友好人士迎春美声音乐会29日晚在科伦坡举行，在斯华侨华人、中资企业和斯友好人士代表等近千人参加。

1月29日，中国驻斯里兰卡大使戚振宏在斯里兰卡华侨华人暨友好人士迎春美声音乐会上致辞。记者 车宏亮 摄

1月29日，中国驻斯里兰卡大使戚振宏在斯里兰卡华侨华人暨友好人士迎春美声音乐会上致辞。记者 车宏亮 摄

中国驻斯里兰卡大使戚振宏在活动上致辞时说，2023年，中斯两国元首达成新的重要共识，中斯真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系取得新进展。两国经济、政治、文化、社会等领域各项合作更加紧密，中方为斯发放签证一万六千余份，斯对华阶段性免除签证费，中斯交往迅速升温。

戚振宏说，2023年，在斯华侨华人始终和衷共济、团结自强，华联会发挥侨民和企业沟通协调作用，华助中心协助大使馆多次处理领事保护工作，为中斯友谊的长足进步、中斯友好合作的深化和拓展作出了积极贡献。

1月29日，斯里兰卡华侨华人暨友好人士迎春美声音乐会现场。记者 车宏亮 摄

1月29日，斯里兰卡华侨华人暨友好人士迎春美声音乐会现场。记者 车宏亮 摄

来自中国南京师范大学音乐学院等院校的师生演唱了《我爱你中国》《难忘今宵》《可爱的家》《格拉纳达》等中外歌曲，斯里兰卡华助中心中文学校的学生还为现场观众带来舞蹈表演。

(责编：于洋、崔越)

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