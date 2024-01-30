新华社华盛顿1月29日电 美国大选手记｜大选之年的“两个美国”

新华社记者颜亮

美国民主、共和两党斗争以及政治极化并不是新闻，但进入大选年，美国各种政治乱象还是让人“大开眼界”，人们可以真切感受到“两个美国”的存在。

记者最近探访了美国东北部新罕布什尔州，见识到美国前总统、共和党人特朗普支持者的“狂热”。他们在天寒地冻中排队数小时，只为参加特朗普竞选集会。形成鲜明对比的是，民主党阵营对特朗普嗤之以鼻，称他为“美国民主的破坏者”。

美国近期一项民调显示，近八成共和党选民对特朗普有好感，而民主党人中对他有好感的仅占6%；至于正在竞选连任的现任美国总统拜登，82％的民主党选民对他有好感，而对拜登有好感的共和党人只有4%。

美国选举策略师们指出，在当前政治极化加剧的背景下，总统候选人想要胜出，必须拿下所属党派选民绝大多数选票，而这一情况又给党派纷争和社会撕裂火上浇油。

最近，两党围绕移民问题“撕”得不可开交。共和党人控制的得克萨斯州政府在移民和边境政策上“硬刚”拜登政府，引发美国媒体和专家对美国出现重大政治危机的担忧和讨论。在华盛顿，国会众议院共和党人频繁在移民问题上向拜登政府发难，还寻求弹劾主管移民事务的国土安全部长马约卡斯。

民主党人炮轰“共和党人滥用权力，破坏拜登政府在移民问题上的努力”。国土安全部官员和发言人表示，马约卡斯上任35个月，27次到国会出席听证会，主要就美国南部边境问题提供证词。众议院共和党人对马约卡斯提供的内容不感兴趣，他们想要的就是弹劾马约卡斯。

主导马约卡斯弹劾案的共和党国会众议员玛乔丽·泰勒·格林在社交媒体上说，拜登和民主党人放任移民非法涌入美国，马约卡斯是美国“开放边境”的直接负责人，“他故意玩忽职守，必须被弹劾”。

除了马约卡斯，拜登也是众议院共和党人弹劾调查的对象。特朗普任内两次被民主党控制的众议院弹劾，但相关弹劾条款均没有通过参议院。弹劾本该是政治“大招”，这些年却频繁被使用，反映出两党对立和矛盾之尖锐。

怎么办？作为极右翼“网红”政客，格林大胆提议：“红色美国”和“蓝色美国”（在美国政坛，红色和蓝色分别象征共和党和民主党），既然“三观不合”，不如干脆“国家离婚”。

“两个美国”之间的“婚姻”现状也着实堪忧。皮尤研究中心数据显示，现在的美国婚姻中只有约4％是共和党人与民主党人之间的“红蓝配”。1960年时，只有4％的美国人不愿意让他们的孩子与另一个党派的人结婚，而到2020年，这一数字上升到了近40％。

“两个美国”各有各的社交圈、媒体圈、政策圈，在诸多问题上观点迥异。有美国学者指出，“两个美国”实质上已处于“冷内战”状态。新罕布什尔州一名选民向记者抱怨，由于政治极化，美国众多政策大幅摇摆。就气候变化和能源政策而言，两党主张差异巨大，普通美国民众对此无所适从。

今年大选，共和党初选已进行了两场，特朗普轻松连胜，其党内竞争对手仅剩美国前常驻联合国代表妮基·黑利。民主党首场初选将于2月初在南卡罗来纳州举行。拜登在党内没有受到有力挑战，不出意外的话，他将再次成为民主党总统候选人。

美国媒体和专家普遍认为，特朗普同拜登再次交手的可能性越来越大。不过，特朗普还没有摆脱参选资格争议，一系列法律问题悬而未决，今年大选不会平静。

此外，“两个美国”对今年大选结果的反应还是未知数。《纽约时报》文章写道：目前完全不清楚的是，一个分裂的国家将对获胜那方做出怎样的反应。“拒绝接受、扰乱、进一步分裂甚至暴力，似乎都有可能。”

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