人民网仰光1月30日电 （记者谢佳君）1月29日，澜湄合作专项基金支持的“烘焙与糕点培训”项目进阶班开班暨第六期基础班结业仪式在仰光旅游发展中心举行。中国驻缅甸使馆潘峰参赞、仰光省经济事务部部长苗敏昂和缅甸外交部政策研究与培训司副司长觉泽亚出席并致辞，缅甸旅游联合会等旅游业界代表、培训项目团队及学员等80余人参加。

参会嘉宾与学员合影。人民网记者 谢佳君摄

潘峰表示，澜湄合作启动近八年来，以发展为第一要务，为普惠地区国家民众、促进地区繁荣稳定作出了独特贡献。本次培训项目是中缅开展旅游合作、共同培养人力资源的积极探索，相信将培养更多具有国际水准的餐饮人才，助力缅甸服务业高质量发展。希望各位学员学有所成、学有所用，把培训成果转化为促进国家发展和深化中缅友好合作的强大动力。

教师向学员授课。人民网记者 谢佳君摄

潘峰参赞向学员颁发证书。人民网记者 谢佳君摄

缅方积极评价澜湄合作机制成立以来取得的进展，感谢中方通过澜湄合作专项基金支持缅甸开展各领域项目，为经济复苏和地区可持续发展作出了显著贡献，表示本次培训旨在帮助各省邦弱势群体掌握烘焙专业技能，培养旅游服务业亟需的餐饮专业人才，促进当地社会经济发展和旅游业复苏。缅方将继续高质量落实好澜湄合作成果，聚焦民众生计，充分发挥专项基金作用。

学员进行实操练习。人民网记者 谢佳君摄

本项目于2023年8月正式启动，分为10期基础培训班与5期进阶培训班，从缅甸各省邦遴选300名学员参加，目前已有6届基础班共120人结业。

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