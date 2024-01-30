人民网万象1月30日电 （记者孙广勇、通讯员殷伍金）1月29日，老挝国家输电网公司（EDL-T）运营启动仪式在老挝万象举行。

中老合资老挝国家输电网公司启动运营仪式现场。人民网记者 孙广勇摄

老挝国家输电网公司由中国南方电网公司与老挝国家电力公司共同出资组建。在老挝政府监管下，该公司将作为老挝国家电网运营商，负责投资、建设、运营老挝230千伏及以上电网和与周边国家跨境联网项目，为老挝提供安全、稳定和可持续的输电服务。

老挝能矿部部长坡赛·赛雅宋，中国驻老挝大使馆临时代办王畅，中国南方电网公司董事长孟振平，老挝国家电力公司总经理占塔本·苏阿伦出席启动仪式并致辞。老挝总理府、国会、计划与投资部、中央宣传部、老中合作委员会等有关官员，中国南方电网公司副总经理唐屹峰出席启动仪式。

坡赛·赛雅宋在启动仪式上致辞。人民网记者 孙广勇摄

坡赛·赛雅宋表示，老挝国家输电网公司是老中电力领域的重点合作项目，相信随着公司正式投入运营，老中电力企业强强合作，将更有利于推动老挝电网稳定可靠运行，提升老挝电力的区域竞争力，并带动其他行业的发展，更好发挥电力对老挝国民经济发展的支撑作用。

王畅指出，老挝国家输电网公司作为中老两国在互联互通领域取得的重大成果，进入实质性运营必将有力推进两国电力领域合作深入发展。

孟振平表示，老挝国家输电网公司进入实质化运营，标志着中老两国能源电力领域互利共赢合作进入了崭新阶段。南方电网公司将积极共享技术和管理经验，将该项目打造成为落实中老命运共同体行动计划、加强国际电力合作、实现互利共赢的典范，为老挝经济社会发展和民生福祉改善作出应有的贡献。

占塔本·苏阿伦表示，老挝国家输电网公司的正式运营是老挝电力行业改革迈出的重要一步，将推动老挝国内电网更加稳定可靠，还将加强老挝与周边国家的互联互通，促进老挝清洁能源合理、高效、有序开发利用和送出，推动各方共赢发展。

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