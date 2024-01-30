人民网北京1月30日电 （记者周雨）1月29日，“中拉发展合作与知识分享”对话——纪念“中拉论坛”成立十周年活动在京举办。来自高校智库、企业、媒体的代表围绕会议主题“中拉合作新路径：共享知识 共促发展”展开研讨交流，为促进中拉民心相通、文化相融，构建中拉命运共同体广泛凝聚共识。

“中拉发展合作与知识分享”对话——纪念“中拉论坛”成立十周年活动在京举办。主办方供图

中国外文局副局长陆彩荣指出，中拉论坛自启动以来，各方积极开展治理经验交流、发展实践分享、文化交流互鉴，在区域协作、贸易投资、基础建设、卫生教育等重点领域取得丰硕成果。未来需要继续提升中拉论坛带动效应，在加强战略对接、扩大经贸交往、深化科技交流三个方面深化拓展高水平互利合作，为推动现代化发展交融互促注入更多稳定性与推动力。

中国政府拉美事务特别代表邱小琪表示，中拉论坛的发展是近十年中拉关系飞跃发展的缩影。近年来，中拉双方政治互信更加巩固、务实合作不断拓展、国际舞台相互支持。“2023年以来，我们以元首外交为引领，以推动构建人类命运共同体为主线，推动中拉关系再次迈出新步伐，取得新发展。”

尼加拉瓜共和国驻华大使迈克尔·坎贝尔在主旨发言中表示，中拉论坛在尊重、平等、多元、包容的基础上，加强和拓展了双方各领域的务实合作，已成为团结合作、深化中拉关系的重要平台。未来将不断加强和扩大合作，为构建人类命运共同体而努力。

与会嘉宾合影留念。人民网记者 周雨摄

会议期间举行了三项成果发布——2024“中拉发展合作与知识分享”联合研究项目启动仪式、《异乡的风景：图说拉美文学在中国》新书发布及赠书仪式，以及中拉发展知识联盟秘书处揭牌仪式。本次活动由中国外文局所属当代中国与世界研究院、拉丁美洲社会科学院、拉丁美洲社会科学理事会、朝华出版社有限责任公司、中国外文局美洲传播中心、北京中拉文化交流中心共同主办。

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