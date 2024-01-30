人民网开罗1月29日电 （记者黄培昭）开罗中国文化中心日前成功举办2024“中国春节文化体验活动”。中国驻埃及使馆公使衔参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩、开罗中国文化中心副主任邵彬、巴德尔大学代表马伟民博士、巴德尔大学语言与翻译学院副院长拉沙·卡迈尔教授、中外语言交流合作中心志愿者管理教师陈丽帆女士以及巴德尔大学语言与翻译学院中文系师生、开罗中国文化中心汉语培训班学员等近百人参加活动。

杨荣浩在致辞中表示，春节是中华民族最重要的传统节日，象征着新的开始和希望，同时也蕴含了丰富的中国文化内涵。杨荣浩代表开罗中国文化中心感谢过去一年里埃及文化、艺术、文物、旅游、教育等各界机构和友人对中心工作的支持与合作，祝愿友好的埃及人民在新的一年有更大的发展进步，期待在中埃战略伙伴关系新的黄金十年里，中埃两国政府和人民继续携手合作，取得更加辉煌的成就，并祝愿两国人民友谊历久弥坚。

马伟民在致辞中回顾了巴德尔大学与开罗中国文化中心的合作情况，希望新的一年与中心开展更加深入的交流与合作。

当日，中心院内和礼堂中张灯结彩，五星红旗迎风飘扬，红灯笼、中国结、大红海报、大熊猫等中国传统文化元素，将中心装扮得喜气洋洋，节日气氛浓厚。中心学员和巴德尔大学的师生共同表演了精彩的文艺节目，一起体验了“包饺子”“茶艺”“写福字”等活动。活动在品尝由自己亲手制作的热气腾腾、香气四溢的饺子之后圆满落幕。

2024“中国春节文化体验活动”是开罗中国文化中心推出的2024系列“欢乐春节”文化活动的第一场，接下来还将推出文化小大使新春送祝福、迎新春华侨华人电影专场、第二届旅埃华侨华人青少年春节文艺晚会等系列文化活动。

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