新华社北京／休斯敦1月29日电 热点问答｜美国得州“硬刚”联邦政府为哪般

新华社记者孙丁 刘晨 徐剑梅

由于在移民问题上矛盾尖锐，美国南部得克萨斯州当局同联邦政府正在“对峙”，不仅加剧美国党派纷争，还引发舆论对美国出现宪政危机的担忧。

那么，双方矛盾具体是什么？会引发宪政危机甚至“内战”吗？移民问题将对今年美国大选产生哪些影响？

有哪些具体矛盾

长期以来，“移民”是在美国最受关注的话题之一，有很强的争议性。

近年来，美国民主、共和两党在移民问题上纷争不断。民主党人拜登出任美国总统后，得州州长阿博特等共和党人频繁就移民非法入境问题向拜登政府发难，指责其不作为，还多次利用大巴或飞机将非法入境移民送至民主党人主政的城市。白宫则批评阿博特等人利用移民制造“噱头”以达政治目的。

就边境执法权问题，得州当局同联邦政府分歧尖锐，双方把官司打到美国联邦最高法院。本月22日，该法院裁决，要求得州不得阻止美国海关与边境保护局下属边境巡逻队人员移除得州在美墨边境设置的刀片刺网以及进入相关区域进行巡逻。这些刀片刺网由阿博特下令设置，是该州应对“边境危机”的措施之一。

阿博特不满这一裁决且态度强硬，得州国民警卫队人员继续在边境设置刀片刺网。阿博特表示，宪法赋予得州自卫的权利，而拜登没有履行保护美国边境安全的职责，让数以百万的移民从南部边境非法进入美国。

美国哥伦比亚广播公司报道说，得州同联邦政府之间的“对峙”前所未见。“商业内幕”网站指出，得州边境不断升级的紧张局势凸显两党在移民问题上的严重分歧。

会否演变为“内战”

上周，美国其他25名共和党州长发表联合声明，支持阿博特加强保护南部边境，其中多名州长承诺支援得州。再次竞选美国总统的特朗普也站在阿博特一边。极右翼国会议员玛乔丽·泰勒·格林甚至呼吁美国按照意识形态进行“国家离婚”。这一局面进一步加剧了美国党派对立。

国会众议院共和党人日前公布针对美国国土安全部长马约卡斯的弹劾条款，指控马约卡斯在移民问题上“有意地、系统地拒绝遵守法律”，导致南部边境移民管控失败，有违公众信任。众议院民主党人则指责共和党人滥用弹劾权，破坏解决移民问题的努力。

华金·卡斯特罗等代表得州的民主党国会议员要求拜登对阿博特政府采取更强硬的手段，比如“联邦化”该州国民警卫队，使他们服从联邦最高法院的裁决以及相关联邦法律。白宫发言人拒绝正面回应这一主张。

《纽约邮报》社论称，拜登同阿博特之间的“战争”让美国面临出现宪政危机的风险。《华盛顿邮报》文章写道，这场边境争端甚至引发了关于美国是否会发生“内战”的讨论。

得州副州长丹·帕特里克28日接受福克斯新闻台采访时表示，得州不希望同拜登政府发生冲突。当被问及当下局势是否会演变为一场“内战”时，帕特里克没有直接回答，而是强调得州政府有保护该州人民的权利。

将如何影响大选

2024年美国总统选举初选阶段正在展开。最新一项全国性民调显示，移民是美国选民最关切的问题。与此同时，近三分之二的人认为，移民问题在拜登政府期间恶化。

拜登正在竞选连任美国总统。他日前表示，白宫团队正在同国会两党议员就一项移民法案进行谈判，以严肃应对“边境危机”。

美国专栏作家胡利奥·里卡多·巴雷拉认为，舆论压力或让拜登在移民问题上采取更强硬的立场和政策，以对冲特朗普在移民问题上的优势，但可能会减损进步派和拉丁裔群体对他的支持。

美国前总统特朗普向来在移民问题上立场强硬，主张在美墨边境大规模修建边境墙。他宣布再次竞选美国总统以来，继续主打“移民牌”，并反复抨击拜登政府移民和边境政策。

有分析认为，边境安全是特朗普赢得2016年美国总统选举的主要抓手，支持他的选民群体包括白人蓝领、未受过大学教育者等，他们希望联邦政府实施更强硬的移民和边境政策，加上拜登在移民问题上处于劣势，特朗普竞选或将主要围绕移民问题展开。

(责编：于洋、崔越)