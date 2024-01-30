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中方呼吁国际刑事法院尊重苏丹司法主权

2024年01月30日08:25 | 来源：新华网
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新华社联合国1月29日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵29日在安理会审议国际刑事法院涉苏丹问题时发言表示，国际刑事法院应继续严格遵循《罗马规约》规定的补充管辖原则，保持独立、客观和公正立场，充分尊重苏丹司法主权和合理意见，同苏丹保持密切沟通合作。

戴兵说，苏丹恢复正常秩序是保障司法公正的前提。当前，苏丹冲突延宕加剧平民痛苦和人道危机，令人痛心。中方注意到非盟和东非政府间发展组织（伊加特）等地区组织近期开展斡旋努力，支持地区组织同苏丹方面加强沟通，推动冲突双方尽快停火止战，维护苏丹主权、安全和领土完整。国际刑事法院应着眼苏丹和平稳定大局，为苏丹问题妥善解决发挥建设性作用。

戴兵指出，达尔富尔问题由来已久，部族等各类矛盾错综复杂。在苏丹冲突冲击下，达区局势更加脆弱。国际刑事法院处理有关案件要保持谨慎态度，要有助于缓解达区局势，避免放大矛盾和分歧。

戴兵表示，中方支持通过惩治最严重国际罪行，维护国际和平与安全。面对国际社会高度关注的重大危机和地区热点，国际刑事司法机构要依法行使职权，平等统一适用国际法，避免政治化和双重标准，切实维护国际公平正义。中方关于国际刑事法院的立场没有变化。

(责编：于洋、崔越)

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