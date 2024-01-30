本报记者 颜 欢

在中国展台，来自湖南的金杵面塑手艺人正在教观众基本的面塑技艺，制作大熊猫造型的纪念品。

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会展中心外侧主通道的显著位置，印有“你好！中国”国家旅游形象图案的广告牌。

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当地时间1月28日，为期5天的第四十四届马德里国际旅游展在西班牙首都马德里落幕，来自152个国家和地区的806家参展商和9000余家企业参展。据主办方介绍，本届展会共吸引超过15万名业内人士和约10万名观众到访。与会人士聚焦全球旅游业创新和可持续发展等议题，分享行业新趋势与新动态，积极评价中国近期对多国推出的免签政策，期待中国为全球旅游业发展注入更多动力。

创新和可持续成为热点

据展会总监玛丽亚·巴尔卡塞介绍，本届展会共设置科技、影视、会展、邮轮等10个主题展区，以专题形式呈现旅游业最新成果，强调促进全球旅游业创新和可持续发展。

走进马德里会展中心4号展馆，迎面可见一块巨大的显示屏，播放着葡萄牙旅游宣传片，片中蔚蓝的海水向远方奔涌而去。屏幕背面写着：“为了更好的地球、更好的旅游业。”葡萄牙旅游局顾问蒙特罗表示，葡萄牙希望借此向世界展示其丰富的海洋旅游资源。

近年来，海岛游、邮轮游、滨海游等“蓝色旅游”正成为旅游业的热门线路之一，也是本届展会的一大亮点。据主办方介绍，“蓝色旅游”旨在通过港口、邮轮等海洋旅游基础设施的技术创新，在提升和丰富游客旅游体验的同时，更好保护海洋环境，推动海洋旅游向更可持续方向发展。

展会首日，西班牙西北部的维戈港宣布了推动港口旅游的新战略，包括打造全新水下和海上观景台，其能耗主要由太阳能提供。同时，该项目还将为研究海洋生物、保护沿海鱼群提供支持。

作为体育强国，西班牙在本届展会上特别推出了体育展区，旨在挖掘体育旅游的潜力。世界一级方程式赛车锦标赛（F1）宣布将于2026年重返马德里，并将围绕马德里会展中心建造一条半城市街道赛道。相比永久性赛道，其碳排放量将减少一半以上。

“这将是全世界交通最便利、最环保的比赛场地之一，体现了未来体育和旅游业的发展趋势。”马德里自治区主席阿尤索表示，不管是从机场还是从马德里市中心出发，游客都可以乘坐公共交通在15分钟内抵达赛场。赛场采用先进技术建造，并配备有一片占地面积达160公顷的公园绿地，体现出可持续发展理念。赛事预计每年将为马德里吸引8.5万名游客，带来超过4.5亿欧元收益，创造超过8200个就业岗位。

旅游行业复苏信心强劲

联合国旅游组织日前发布的《世界旅游业晴雨表》显示，截至2023年底，国际旅游业恢复至新冠疫情前水平的88%，国际游客预计达到13亿人次。据初步估计，2023年国际旅游业收入达1.4万亿美元，相当于2019年的93%，全年旅游业对全球经济的贡献为3.3万亿美元，约占全球国内生产总值的3%。

数据显示，2023年一些旅游目的地的国际游客人数相比2019年出现了两位数的增长。其中，加勒比、中美洲和北非等区域的入境人数超过2019年的水平。随着国际旅游业的蓬勃发展，今年国际旅游业有望完全恢复到疫情前水平，初步估计将比2019年增长2%。联合国旅游组织最新的旅游信心指数调查显示，67%的受访旅游专业人士表示，与2023年相比，2024年该行业的前景将会更好或好得多。

展会期间，世界旅游城市联合会还举办了“中国出入境旅游市场新发展”主题论坛，与会代表分享了对中国出入境旅游市场的展望，并就如何开拓中国市场、吸引中国游客等话题展开深入探讨。《世界旅游业晴雨表》指出，中国旅游市场的恢复和发展为全球旅游市场恢复注入动力。由于签证便利化和航空运力提高，预计中国出境和入境旅游市场将在2024年快速发展。受此推动，亚洲旅游市场将会迎来更为强劲的复苏。

“期待中国为世界旅游业发展注入更多动力。”哥伦比亚波哥大旅游局局长安德烈斯·桑塔玛利亚表示，希望未来拉美和中国之间开通更多航班，推动双方游客往来，也期待继续和中方相关机构、部门开展区域论坛和旅游洽谈会，加强双方旅游业合作，共同促进旅游业复苏。

“如今中国游客回来了，同时人们也想去中国旅游。中国非常值得一游。”联合国旅游组织秘书长波洛利卡什维利表示，中国市场将为2024年世界旅游业恢复到新冠疫情前的水平作出贡献。

期待加强对华旅游合作

在会展中心外侧主通道的显著位置，印有“你好！中国”国家旅游形象图案的广告牌引人注目。在6号馆的中心位置，以“你好！中国”旅游形象为主视觉区的中国展台前围满了前来咨询的观众。中国展台总面积为130平方米，由来自中国多个省市、航空公司以及旅游企业的12个展位组成，展示了丰富多彩的中国旅游产品和旅行线路。

近期，中国和新加坡、中国和泰国签署互免持普通护照人员签证协定；中方宣布，将给予瑞士、爱尔兰单方面免签待遇。去年12月1日起，中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6国实施单方面免签入境政策。中方此举获得旅游行业的重点关注和积极评价。

在西班牙从事旅游行业的阿古斯蒂娜·嘉丽多一大早就从巴塞罗那赶到马德里会展中心，寻找合作伙伴，开展赴华团队游业务。“免签政策公布后，陆续有西班牙游客向我咨询相关服务。”嘉丽多说，原本办理中国签证费用在150欧元左右，游客必须至少提前两周报名，现在“直到最后一刻”都可以报名去中国旅游，大家的旅游兴趣提升了很多。

西班牙旅游业人士也希望更多中国游客到访西班牙。据西班牙国家旅游局的数据，2023年上半年中国游客赴西班牙人数同比增长420%，消费额增长了592%，随着中西和中欧间更多航班的陆续恢复，西班牙旅游业界期待进一步加强对华旅游合作。

联合国旅游组织执行主任娜塔莉娅·巴约纳表示，中国的免签政策显示了中国对世界旅游业的信任和信心，将有助于推动世界旅游业回暖。“中国通过加强基础设施建设等不断增强旅游业竞争力，在世界旅游业中占据一席之地。在中国的引领下，亚洲旅游市场大有可为，中国旅游业的蓬勃发展也将带动周边国家旅游业的共同繁荣。”

（本报马德里1月29日电）

《 人民日报 》（ 2024年01月30日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)