只有各方共同站在和平一边、站在公道一边，推动落实“两国方案”，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决，中东地区才能实现持久的和平稳定

近来，美国、英国对也门境内胡塞组织连续发动军事打击，红海安全危机持续发酵，引发国际社会对地区整体安全风险进一步上升的广泛担忧。使用武力无益于解决问题，只会给紧张形势火上浇油。

红海水域是重要的货物和能源运输通道，确保该水域畅通和过往船只安全符合国际社会的共同利益，各方应共同维护红海水域航道安全。大国应为维护红海水域航道安全发挥建设性、负责任的作用，但任何行动都必须遵守国际关系准则，也必须尊重包括也门在内红海沿岸国家的主权和领土完整。美英对也门采取的军事行动，不仅造成基础设施破坏和平民伤亡，无助于保护商船航行安全，还推高了地区整体安全风险。这是国际社会不愿意看到的。

美英对胡塞组织发动军事打击后，国际社会的担忧、反对之声不断涌现。联合国秘书长古特雷斯敦促所有各方避免加剧红海地区的紧张局势，尽一切努力确保也门走上和平之路，并确保迄今为止为结束也门冲突所做的工作不会付诸东流。沙特发表声明，强调维护红海地区安全与稳定的重要性，要求保证红海航行自由，同时呼吁各方保持克制，避免事态升级。埃及呼吁国际和区域层面加强努力，立即采取行动，缓和地区紧张局势，包括保证红海的航行安全。伊朗认为，肆意攻击只会加剧中东地区不安全和不稳定。伊拉克发表声明说，扩大冲突范围无益于解决根本问题，只会导致风险持续外溢扩散。国际社会对军事行动给地区局势带来的负面影响有着清晰认识，更希望标本兼治、以政治手段解决危机。

红海紧张局势的升级说明，滥用武力只会制造更大危机。新一轮巴以冲突的外溢效应正不断显现，地区不稳定因素明显上升，更多力量被拖入冲突的风险在上升。面对严峻形势，口头上说要防止冲突外溢，行动上却滥用武力，明显自相矛盾。联合国安理会从未授权任何国家对也门使用武力，对也门采取的军事行动不仅加剧了红海水域的安全风险，还可能对也门政治进程造成冲击。卡内基国际和平基金会中东中心高级研究员赛义格认为，“现在各方已经开启了一种‘螺旋式升级’的过程，爆发一场更大规模战争的风险显然在增加。”本世纪以来，从阿富汗到伊拉克，从利比亚到叙利亚，滥用武力给中东带来的只有动荡和人道主义灾难。美国《外交政策》杂志刊文认为，华盛顿死守当前的中东政策已造成一种恶性循环：由于一直充当地区不稳定的根源，美国一再发现自己不得不面对的挑战在很大程度上是其自身在中东的存在和政策的产物。

红海紧张局势的升级说明，无视公道正义拿不出治本之策。中东地区矛盾错综复杂，域外国家参与中东事务本应贴近地区实际、兼顾各方利益，坚持以公道为念、以正义为基。然而，个别国家出于地缘私利考虑，长期在中东搞“拉一派、打一派”“分而治之”，导致中东地区长期难以建立起稳定的安全秩序。当前的红海安全危机是加沙冲突外溢的突出表现，加沙冲突迟迟得不到解决又与个别国家毫无顾忌地“拉偏架”、一再阻挠联合国安理会停火决议草案有关。面对红海形势紧张，无视加沙冲突病灶，企图靠军事行动“快刀斩乱麻”，显然无法从根子上解决问题。正如半岛电视台网站刊发的评论文章所指出，针对胡塞组织开展的军事行动与美方宣布的缓和局势的目标相冲突，未能解决该地区紧张局势飙升的根本原因，“更多的战争从来都不是答案，摆脱这种混乱的唯一出路是外交”。

中东地区已经处在极度危险的边缘，当务之急是尽快平息加沙战火，为停火止暴发挥建设性作用。正如卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德所指出的，“我们需要解决的中心问题在加沙，只有解决加沙问题才能使其他一切问题都得到解决”。在加沙停火止战是当前压倒一切的首要任务，确保人道救援是刻不容缓的道义责任。加沙未来安排必须充分尊重巴勒斯坦人民的意愿，落实“两国方案”是实现巴勒斯坦问题公正解决的必由之路。正义已经迟到，但不应永远缺席。

摒弃地缘政治私利，真正从中东人民福祉出发，坚持推动以政治手段解决分歧矛盾，为促进中东和平发挥建设性作用，才是大国发挥自身影响力的正确方式。只有各方共同站在和平一边、站在公道一边，推动落实“两国方案”，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决，中东地区才能实现持久的和平稳定。

《 人民日报 》（ 2024年01月30日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)