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第3届日本华侨华人舞蹈春晚在东京举行

2024年01月29日20:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京1月29日电（许可）28日晚，第3届日本华侨华人舞蹈春晚在东京举行。中国文化中心主任罗玉泉、日中友好会馆文化事业部长苏涛、日中协会理事长濑野清水，全日本华侨华人社团联合会副理事长、常务副会长潘宏程，日本华侨华人国际舞蹈联盟执行会长、东京华舞舞蹈学校副校长金小百合等嘉宾出席活动并致辞。日中友好团体以及在日华侨华人约200人参加了晚会。

少儿舞蹈《冰糖葫芦》。人民网 许可摄

少儿舞蹈《冰糖葫芦》。人民网 许可摄

古典舞《碇步桥》。人民网 许可摄

古典舞《碇步桥》。人民网 许可摄

本届舞蹈春晚分为“春之声”和“龙腾虎跃迎新春”两部分，主办方希望通过歌舞表演喜迎龙年新春的同时，向日本社会和当地民众传播中华传统文化，展现年轻一代在日华侨华人的良好风貌，增进两国民众相互理解与交流。

傣族舞《雀之灵》。人民网 许可摄

傣族舞《雀之灵》。人民网 许可摄

晚会充分体现了“舞”这一主题，蕴含传统元素的古典舞、展露异域风情的民族舞、节奏欢快活泼的现代舞等轮番上演，赢得了现场观众的阵阵掌声。演员中有很多华二代、华三代，她们因为深爱着中国舞、喜欢中国文化而聚集在一起。小小的一方舞台，不仅为孩子们提供了展示自我的机会，更成为了促进中日文化交流，让中国文化走向世界，走进当地民众内心的桥梁。

演职人员与嘉宾合影。人民网 许可摄

演职人员与嘉宾合影。人民网 许可摄

晚会总策划金小百合向记者表示，中华民族是龙的传人，龙年对每一位中国人，尤其是生活在海外的华侨华人来说，有着非同一般的意义。值此新春之际，她们要通过舞蹈的形式，传承中华文化，舞出全体中国人的精气神。“只要每一位华人贡献出自己的星星之火，必定能汇聚起中华民族的大繁荣。”

(责编：徐祥丽、常红)

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