在日华侨华人欢聚一堂，共庆新春佳节。人民网 许可摄

人民网东京1月29日电（孙璐、许可）27日晚，由全日本华侨华人社团联合会（以下简称“全华联”）主办的2024全日本华侨华人龙年春晚落下帷幕。晚会同步进行了网络直播。

中国驻日本大使吴江浩，中国驻日本大使馆公使施泳、公使衔参赞兼总领事陈巍、文化处公使衔参赞陈诤，日本前首相鸠山由纪夫、全华联理事长贺乃和、全华联会长何德伦、在日中国企业协会会长王家驯、东京华侨总会会长陈隆进、日本中华总商会评议员会会长严浩等嘉宾以及在日华侨华人等1300余人出席了晚会。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 许可摄

吴江浩大使致辞表示，2023年中国经济持续回升向好，高质量发展扎实推进，产业体系更加完善，创新活力勃发奔涌，继续发挥重要引擎作用。2023年也是中日和平友好条约缔结45周年。习近平主席同岸田文雄首相在旧金山举行会晤，重新确认全面推进战略互惠关系，就深化两国交流合作达成一系列重要共识，为中日关系改善发展指明方向。2024年是中华人民共和国成立75周年。我们将以中国式现代化全面推进强国建设和民族复兴伟业，推动构建人类命运共同体。

日本前首相鸠山由纪夫致辞。人民网 许可摄

鸠山由纪夫致辞表示，新年伊始，日本能登半岛发生地震，目前灾后问题依然严峻，在此对在日华侨华人给予日本地震灾区的大力支持表示衷心感谢。期待习近平主席和岸田首相的重要会谈推动两国关系向好发展，祝愿中国在习近平主席的有力领导下不断取得新成就。

全华联理事长贺乃和致辞。人民网 许可摄

主办方代表贺乃和理事长致辞表示，全华联将继续秉承为侨服务的宗旨，推进侨团组织建设改革，大力支持华文教育，积极践行社会责任，为凝聚侨胞力量、促进中日民间友好贡献力量。

在日中国企业协会会长王家驯致辞。人民网 许可摄

在日中国企业协会会长王家驯、东京华侨总会会长陈隆进、日本中华总商会评议员会会长严浩等嘉宾在致辞中向观众送上新春祝福。全华联会长何德伦致祝酒辞。中国侨务办公室、中华全国归国华侨联合会发来新春贺信。现场举办了颁奖仪式，表彰在过去的一年中为支持日本华文教育做出突出贡献的人士等。

现代京剧《智取威虎山》选段《打虎上山》。人民网 许可摄

唢呐表演《百鸟朝凤》。人民网 许可摄

主办方与嘉宾合影。人民网 许可摄

中国戏剧梅花奖获得者、北京京剧院国家一级演员杨少彭，中国唢呐演奏家周本鸣与周家班第七代传人周泉，苗族歌王蝶当久等演员献上了歌舞、戏曲、杂技、乐器演奏等28个精彩纷呈的节目。晚会在全体演职人员与观众大合唱的《难忘今宵》中，画下了圆满的句点。

(责编：徐祥丽、刘慧)