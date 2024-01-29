人民网开罗1月29日电（记者黄培昭）第55届开罗国际书展正在如火如荼地举行，一直致力于传播中国文化的埃及希克迈特文化集团展出的中国优秀图书受到当地读者的青睐。同时，该公司还展出了许多优秀的阿语书籍，令阿拉伯读者耳目一新。

人民网记者了解到，本届书展上，希克迈特文化集团携带超过1000余种由中文译成阿拉伯文的译著参加此次书展。本次展出的新书有中国著名作家王小波的《似水流年》，作家李迪的《十八洞村的十八个故事》，均由艾哈迈德·赛义德翻译；刘震云的《一日三秋》由艾哈迈德·赛义德和叶海亚·穆赫塔尔联合翻译；孙武名著《孙子兵法》的完整原版翻译；韩庆祥《中国道路及其本源意义》，由优素福·阿里翻译；王京清教授《新中国社会主义发展道路70年》，由乔治娜·高斯翻译；陈琦《中国水木印刻的观念与技术》，由法蒂玛·乌萨姆翻译；胡文瑞主编《中国科技之路（石油卷）：加油争气》，由伊斯拉·赫塔布翻译；敦煌研究院主编的《中国敦煌》以及张三元著作《大道不孤》均由译者穆罕默德·阿卜杜·哈米德翻译。

在本次书展期间，希克迈特文化发行了众多阿拉伯文学作品，包括作家哈尼·卡特的《太阳皇冠》，本书讲述了国家间的传奇故事，有消亡，也有延续。作家拉巴布·卡萨布的《窗户游戏》，讲述了偷窥狂窥探别人世界的故事。作家穆尼尔·阿提巴的《哈莫迪亚妇女》让人们通过了解哈莫迪亚妇女的事迹，从而了解这个地方的传记。作家艾哈迈德·弗雷德·穆尔西的《蒙罗维亚》讲述了在利比亚内战期间诞生的爱情故事。作家穆罕默德·贾布里勒的小说《贾兹里号船》，讲述了一群人在船上生存的故事。

希克迈特文化产业集团总部位于埃及，在阿联酋、摩洛哥和中国均设有分支机构。集团旨在通过出版、翻译、教育、文创产品等文化交流形式搭建连接“东方”与“东方”的桥梁，为促进阿拉伯地区与国际文化交流提供更多便利。

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