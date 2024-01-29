新华社北京1月29日电（记者邵艺博、董雪）就联合国国际法院日前发布临时措施命令，要求以色列采取措施防止加沙地带出现“种族灭绝”，外交部发言人汪文斌29日表示，中方期待国际法院这一临时措施得到有效落实。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，26日，联合国国际法院就南非起诉以色列在加沙地带实施“种族灭绝”案发布临时措施命令，要求以方采取一切措施防止加沙地带出现“种族灭绝”，改善该地区人道主义状况。以方应在一个月内向联合国国际法院报告落实情况。中方对此有何评论？是否支持国际法院上述命令？

他表示，中方注意到国际法院发布的临时措施命令。该命令得到法院绝大多数法官的支持，回应了国际社会对保护平民、推动地区局势降温、缓解加沙地带人道危机的普遍关切。“我们期待国际法院的上述临时措施得到有效落实。”

汪文斌说，“中方在巴勒斯坦问题上的立场是一贯、明确的。我们谴责一切伤害平民的行为，反对任何违反国际法的做法，敦促冲突当事方立即全面停火止战，遵守国际人道法，防止造成更大规模的人道主义灾难。”

“解决巴以冲突，根本出路是落实‘两国方案’，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。”他说。

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