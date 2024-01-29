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向海泉州 | 无惧风浪立潮头 华侨不改中国心

2024年01月29日19:45 | 来源：人民网-国际频道
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福建泉州，一座向海而生的城市。这里是海上古丝绸之路的起点，也是联合国《世界遗产名录》中宋元中国的世界海洋商贸中心。从这里出发，千千万万名华侨到海外创业、积累财富，却永怀一颗“中国心”，用自己的力量帮助着父老乡亲。

1月28日晚，由中央网信办、国家文物局、人民日报社、福建省委网信委指导，中央网信办网络传播局、国家文物局相关司局、福建省委网信办、福建省文物局以及人民网等部门联合主办的“何以中国·向海泉州”网络主题活动在泉州举行。活动现场，作为讲述嘉宾之一，印尼晋江同乡会常务顾问许金聪讲述了自己“爱拼才会赢”的故事，分享了泉州华侨爱国、爱乡、爱家人的“咱厝”情怀。

作为著名的侨乡，泉州有950多万华侨扎根海外。他们靠自己的努力打拼创造了一番事业，当地人赞扬他们：勤劳，勇敢，诚信，有胆识。许金聪就是其中之一。

1979年，许金聪辞掉了“铁饭碗”的工作，用老婆陪嫁来的自行车改装成运输工具，“下海”了。他卖过菜，开过小工厂，后买了一个印染厂成为当时福建省弟一家民营的印染工厂，但不久倒闭了。许金聪并未因此灰心。“不惧风浪的海洋文化是我们闽南人的创业精神，我想，失业不可失志，失财不可失德，只要信念有，敢拼定会赢！”

随着时间的推移，许金聪嗅到了商机。他到印尼一家工厂推销自己的产品，并帮助他们修理机器。后来，许金聪创办了宇宙集团，发起成立了印尼晋江同乡会。

“华侨一个最重要的特点就是爱国、爱乡、爱自己的家人。这就是中国人、中国文化、中国人的精神、中国心。”习近平主席的这句话，令许金聪深有共鸣。“这短短一句话摡括了华侨们的特质，”他回忆说，“早期晋江的学校，医院，乡村道路，电网，等公共设施都是华侨们捐献的，他们省吃俭用将钱寄回来建设家乡，帮助亲友。”

有一位菲律宾侨领，三代人六十年捐建家乡小学。八十年代他正在创业期，就节省下50万准备买房子，忽然接到家乡来信，信中说60年代他父亲捐建的小学不够用了要求他帮助。他连夜招开家庭会，决定把钱捐给学挍，一家八口人继续吃住在工厂。

华侨们一颗“中国心”的故事，总是令许金聪深受感动。“我们华侨都有个信念：落叶要归根，根在中国！”他说。

创作闽商下南洋系列小说时，许金聪走过海上丝绸之路很多国家，碰到很多年轻人。“我问他们是哪里人，他们都说我们是中国人、福建人、闽南人，他们己经几代人没有回过中国，可他们还记得是哪个村哪个巷。”在华侨中，这种爱国怀乡之情互相激荡着，许金聪说：“我出国四十多年，我看到了祖国的发展，作为中国人，泉州人，我骄傲！我保留中国籍，不入外籍！”

(责编：徐祥丽、刘慧)

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