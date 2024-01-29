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美国得州同联邦政府因移民问题发生严重矛盾

2024年01月29日18:36 | 来源：新华社
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新华社华盛顿/休斯敦1月29日电 近日，美国南部得克萨斯州同联邦政府在移民问题上的矛盾日益尖锐，这同时加剧了美国党派纷争。

今年是美国大选年，移民问题是美国选民最关注的话题之一。本月早些时候，美国联邦最高法院裁决，允许美国边境巡逻队移除得州在美国同墨西哥边境设置的刀片刺网，并进入相关区域进行巡逻。这些刀片刺网是早前由得州州长、共和党人阿博特下令设置的，目的是“防止移民非法涌入该州境内”。

然而，美国联邦最高法院的裁决遭到阿博特坚决抵制。阿博特日前在社交媒体上表示，宪法赋予得州自卫的权利。他还批评美国总统、民主党人拜登没有履行保护美国边境安全的职责，让数以百万的移民从南部边境非法进入美国。阿博特的立场得到了美国20多个共和党州长以及美国前总统特朗普的支持。

而拜登日前表示，白宫团队正在同国会两党议员就一项移民法案进行谈判，以严肃应对“边境危机”。白宫此前多次抨击阿博特等共和党人利用移民问题制造“噱头”以达政治目的。

美国媒体报道说，得州当局同联邦政府在南部边境移民问题上的“对峙”前所未见，而且还在升级。《纽约邮报》社论说，拜登同阿博特之间的“战争”让美国面临出现宪政危机的风险。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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