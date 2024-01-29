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泰国总理赛塔会见王毅

2024年01月29日15:44 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷1月29日电（记者高博　林昊）当地时间1月29日，泰国总理赛塔在曼谷会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

　　王毅转达中国领导人对赛塔的亲切问候，表示中方赞赏赛塔就职后将中国作为东盟以外首访国家，充分体现了对中泰关系的高度重视，密切了两国传统友谊，深化了中泰一家亲。两国领导人规划了中泰命运共同体建设蓝图，开启了中泰友好合作新篇章。泰国是本地区重要国家，中方乐见泰方为地区稳定和世界和平发挥积极作用。作为全面战略合作伙伴，中泰加强友好互信，亚洲和平就多一份保障；中泰密切互利合作，地区发展就多一份动力；中泰加快构建命运共同体，人类前途就多一份光明。

　　王毅说，中国始终将泰国作为周边外交优先方向，此次访泰就是要落实两国领导人共识，推动两国各领域合作，使“中泰一家亲”能亲上加亲。昨天我同班比副总理兼外长进行了深入磋商，双方一致同意进一步加强相互支持。台湾问题事关中国主权和领土完整，中方赞赏泰方坚持一个中国原则，相信泰方将继续理解和支持中国统一大业。中方也将继续支持泰方维护国家主权安全，实现发展振兴。中方愿同泰方保持高层交往，密切人文交流，以互免签证为契机推动双向旅游，深化经贸投资等领域务实合作。双方要高质量共建“一带一路”，加快中泰铁路建设，打通泛亚铁路中线，实现地区互联互通，推动中老泰联通发展构想尽早落实，为两国长远发展提供新动力，开辟新空间。

　　赛塔请王毅转达对中国领导人的诚挚问候和良好祝愿。赛塔表示，泰方高度重视泰中关系，坚定奉行一个中国政策。王毅外长访泰期间，双方签署互免签证协定，有利于密切两国经贸人文交流，增进人民友谊，让泰中两国亲上加亲。泰方积极参与共建“一带一路”合作，希望两国主管部门加强沟通，加快推进有关项目，提升地区互联互通水平。明年将迎来泰中建交50周年，双方应早做规划，保持高层交往，密切各领域合作，推动两国关系取得更大发展。

　　会见后，两国领导人共同出席了泰国有关农产品输华议定书签字仪式。

　　访泰期间，王毅还同泰国副总理兼外长班比举行年度磋商，会见了泰国公主诗琳通。

(责编：徐祥丽、崔越)

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