新华社阿布贾1月28日电 通讯｜“现代化不等同于西方化”——全球文明倡议在尼日利亚学界再引热议

新华社记者杨喆 侯鸣

“尼日利亚的发展需要借鉴各种文明，我们必须认识到现代化不等同于西方化。”近日，在尼日利亚首都阿布贾，在中国驻尼日利亚大使馆举办的关于全球文明倡议的专题研讨会上，阿布贾大学副校长阿卜杜勒·拉希德·纳阿拉的论述引发在场学者共鸣，“现代化不等同于西方化”也成为这场研讨会上被反复提及的主题。

全球文明倡议是继全球发展倡议、全球安全倡议等倡议后，中国为国际社会提供的又一重要公共产品。近年来，中国的发展成就举世瞩目，中国承建的铁路、公路、航站楼、港口等项目在尼日利亚不断“开花结果”，越来越多的尼日利亚人对中国的文明理念产生浓厚兴趣。

尼日利亚学者认为，全球文明倡议“尊重世界文明多样性，弘扬全人类共同价值，加强国际人文交流合作”，为更好了解中国发展背后的理念以及为全球发展提供了令人耳目一新的视角。

“全球文明倡议证明了合作的力量和各国在推进人类现代化进程中的共同责任。”纳阿拉认为，这必将为推动人类现代化进程、构建人类命运共同体注入强大动力。

作为非洲人口最多的国家和非洲最大经济体，尼日利亚当前面临着发展经济、促进稳定、帮助更多人摆脱贫困等多方面的迫切需求。纳阿拉说，全球文明倡议说明，尼日利亚可以选择适合自己的发展方式，同时保留自己的文化传统。

尼日利亚学者认为，与西方的“文明优越论”相反，全球文明倡议不单单是中国提出的一项外交倡议，还是促进建立一个更加包容、多样化和相互联系的世界的“催化剂”。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱对新华社记者说，中国走出一条中国式现代化道路，本身就是全球文明倡议的生动实践，值得包括广大发展中国家在内的世界各国借鉴。

“全球文明倡议鼓励承认所有文明并尊重其多样性。”阿布贾大学政治学教授优素福·佐卡说，没有一种文明可以被认定是“落后的”，虽然世界各国发展水平存在差异，但所有国家都应该受到尊重。

阿布贾大学助理研究员穆斯塔法·阿德尼伊告诉新华社记者，全球文明倡议有助于使各种实现现代化的方式都能得到尊重，保护丰富的全球文明。

尼日利亚政治学者法鲁克·易卜拉欣·比比法鲁克说，中国提出的全球文明倡议将推动世界各国携手构建人类命运共同体。

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