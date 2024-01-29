人民网华盛顿1月28日电 （记者李志伟）当地时间1月28日，中国驻美国大使馆举行纪念中美留学45周年暨2024年中美青年新春联欢活动。

中国驻美国大使谢锋在致辞中说，近年来，虽然遭遇一些逆风逆流，但中美人民相互了解、彼此借鉴的愿望是阻挡不住的，支持中美教育合作的力量始终活跃在线。面向下一个45年，我们要初心如磐、迎难而上，推动中美教育合作爬坡过坎、再续新篇，答好新时期中美关系发展道路上的“三张问卷”。

谢锋指出，一要答好新时期中美正确相处的世纪之问。避免大国冲突对抗是国际社会的永恒课题，中美能否处理好彼此关系，攸关人类前途命运。希望教育合作继续做中美关系的先行者、探索者，为两个大国走出一条新时期正确相处之道贡献智慧和力量。二要答好清除教育交流关卡路障的人民之问。将教育交流合作政治化、工具化，不仅阻断留学生求学之路、改变他们的人生规划，也将导致美尖端人才流失，危害美自身的科研环境和创新活力。三要答好续写中美青年友好故事的时代之问。青年代表未来，青年一代友好相处，中美关系就有希望。一所大学就是一座桥梁，每个学生都是一扇窗口，中美7000多所大学、6500多万学生，连点成线、织线成网，就能拉紧人文交流千丝万缕的纽带，汇聚人民友好的滚滚洪流。

谢锋指出，美方“中国行动计划”的“寒蝉效应”还没有消除，近期佛罗里达州又立法禁止中国学生进入公立院校实验室工作。每月数十名留学生等中方赴美人员被拒绝入境，这些学生持合法有效签证，没有违法犯罪记录，出国旅游、回国探亲后赴美返校，入境时却被带进“小黑屋”接受长达8小时盘问，想联系父母却被拒绝，在没有确切证据的情况下就被贴标签，甚至被强制遣返、禁止入境，这是绝对无法接受的。中方已第一时间向美方表明强烈反对的严正立场，将继续坚决维护中国公民正当合法权益。

谢锋表示，将教育交流合作政治化、工具化，不仅阻断留学生求学之路、改变他们的人生规划，也将导致美尖端人才流失，危害美自身的科研环境和创新活力。如果正常的人员往来被人为割断，两个大国的关系又怎么维护和发展呢？

(责编：曹欣悦、常红)