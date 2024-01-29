新华社奥斯陆1月28日电（记者张玉亮）“你好!中国”冰雕彩灯艺术展28日在挪威首都奥斯陆开幕。由哈尔滨冰雕艺术家来挪威制作的冰雕作品和来自四川自贡的彩灯吸引了众多当地民众前来欣赏。

据介绍，此次展览由中国文化和旅游部与中国驻挪威大使馆主办，展览将持续至2月14日。文化和旅游部部长孙业礼、中国驻挪威大使侯悦和挪威创新署副总裁兼旅游和特派事务处处长伊丽莎白·斯万霍尔姆·梅耶尔出席开幕式。

侯悦介绍说，中挪两国都有多姿多彩的冰雪文化。为了分享对冰雪的共同喜爱，中方专门邀请哈尔滨冰雪大世界的艺术家来挪威，制作了中国龙年生肖“吉祥龙”和“你好!中国”熊猫等冰雕作品，表达对挪威朋友的新年祝福和到访中国的真诚邀约。

侯悦表示，希望中挪两国以建交70周年为契机，加强文化交流，密切旅游合作，为两国关系发展注入新活力。

梅耶尔表示，此次冰雕彩灯展是来自中国朋友的慷慨馈赠，将成为又一座连接挪威人民和中国多彩文化的桥梁。这次展览以奥斯陆市为背景，为来自挪威和世界各地的游客带来了一次独具特色的中国文化体验。

开幕式后，不少当地民众来到冰雕和彩灯前，边欣赏边与冰雕和彩灯合影。奥斯陆市民埃米尔·克里斯滕森告诉记者，展出的冰雕和彩灯让他大开眼界，使他了解到中国冰雪文化和传统文化的魅力，让他对这个东方大国有了更多向往。

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