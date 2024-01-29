人民网东京1月29日电 （记者朱玥颖）近日，“欢乐春节走进四国”在日本香川国际交流会馆欢乐举办。精彩纷呈的文艺表演、中国传统文化的展示、春节特色美食的品尝体验，给香川县市民送上了中国春节的吉祥与祝福。中国驻大阪副总领事魏有美、 香川县知事池田豊人、高松市市长大西秀人、高松市日中友好协会会长佃昌道、四国华侨华人联合会会长张嘉树、中国驻大阪旅游办事处主任马晓琛等中日嘉宾参加了活动并致辞，向现场观众送上春节祝福。

向池田知事、大西市长赠送“欢乐春节“吉祥龙。从左到右依次为魏有美副总领事、池田豊人知事、大西秀人市长、马晓琛主任。中国驻大阪旅游办事处供图

神户华侨总会舞狮队的开场表演把现场观众一下带进了春节的欢乐氛围中。香川县舞蹈团各年龄段的小朋友们带来了天真浪漫、活泼可爱、活力四射等风格迥异的精彩表演，表现了中日小朋友们满满的欢乐和自信。

活动现场。中国驻大阪旅游办事处供图

在室内活动分会场，中国民族舞蹈、器乐、太极、水墨画表演以及中日文歌曲合唱等精彩节目轮番登场。丰富多彩的内容不及慰籍了海外游子的思乡之情，也让日本民众沉浸式体验了“欢乐春节”的热闹气氛。

“欢乐春节走进四国”由中国驻大阪旅办、四国华侨华人联合会、高松市日中友好协会、香川县中国留学生学友会、高松市丸龟町商业街振兴组合等机构共同主办。

活动吸引了各年龄段的华侨华人及日本民众近千人的热情参与。很多观众纷纷表示希望明年“欢乐春节”的活动能扩大规模，可以让日本四国地区更多的民众广泛参与，感受中国春节的喜庆与快乐。

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