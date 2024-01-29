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高端访谈｜万里为朋重相知——法国宪法委员会主席、前总理法比尤斯跨越六十年的“中国记忆”

2024年01月29日10:56 | 来源：新华网
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新华社巴黎1月28日电 高端访谈｜万里为朋重相知——法国宪法委员会主席、前总理法比尤斯跨越六十年的“中国记忆”

新华社记者唐霁

1964年，中法两国政府发表联合公报决定建立外交关系。那一年，洛朗·法比尤斯18岁，还是一名学生。他当时的感受是：“戴高乐将军领导下的法国是第一个与新中国正式建交的西方大国，这一决定极富胆略，也极为积极。”他不会想到，此后60年，他的命运和中法两国的发展紧密相连。

作为法国著名政治家，法比尤斯先后担任议员、部长、总理、外长、国民议会议长……2016年，他出任宪法委员会主席。宪法委员会是法国最高宪法权力机构，其使命是在法案被议会投票通过后、总统签署成为正式法律前，就法案的合宪性作出宪法裁决。“我一直积极推动法中关系发展。”法比尤斯说。

在中法建交60周年之际，法比尤斯日前在位于巴黎的宪法委员会主席办公室里，接受新华社记者独家专访。他幽默地说：“我被称作中国人民的‘老朋友’。年龄上，我不认为自己‘老’，但的确是‘朋友’。”

法比尤斯打开了记忆匣子，回忆说：“我第一次访问中国是在20世纪70年代中期，当时我还不是政府官员，但那时我已对中国着迷了，在中国有一种与法国不同的文化氛围。后来，我进入政府工作，我曾陪同密特朗总统访华。我担任总理、外长、国民议会议长期间，有幸多次访华，也接待过很多来访的中国朋友。我作为2015年巴黎气候变化大会主席推动达成著名的《巴黎协定》，那是我们同中国等多方携手努力的成果。”

采访中，法比尤斯还忆起自己同记者14年前的“邂逅”。2010年夏，作为“诺曼底印象画派节”的重要活动，法国西北部城市鲁昂的大教堂前，数千人高举彩色板，拼出了巨幅的法国画家莫奈名作《鲁昂大教堂·日光的效果》。记者巧遇活动组织者、时任诺曼底大区主席的法比尤斯。他戴着草帽，穿着T恤衫，在人群中接受记者采访。当时他兴奋地向记者介绍了法国诺曼底大区和中国天津之间的合作，说“我非常喜欢天津”。

14年后，法比尤斯再次谈起自己同天津以及南开大学的“情缘”。“当我还是地方议员时，我就非常重视和中国的关系。”“最佳途径就是让双方走到一起，进行交流，让学生们进行交流，双方在文化、经济和环境等领域合作。”

法比尤斯一直积极推动法中高校间的交流，他本人受聘为南开大学国际关系与全球治理首席教授，在新冠疫情前他几乎每年都坚持去南开大学给学生作讲座。他认为：“法中间的友谊不是抽象的，而是建立在交流的基础上，特别是从年轻人、老师的交流开始。”他还特意提到2016年他获授南开大学名誉博士学位那天“美好而难忘的回忆”：“我清楚记得，当时有数千人参加这一仪式，教授们都穿着长袍。我一直保存着我的长袍和方帽。”

回顾法中共同走过的这60年，法比尤斯引用英国前首相丘吉尔的话说：“政客和政治家之间的区别在于，政客考虑的是下一次选举，而政治家考虑的则是下一代。”

在法比尤斯看来，60年前，“当时的法中两国领导人考虑的是下一代。我一直认为，伟大的国家和伟大的政治家应该着眼于长远”。

法比尤斯认为，作为相隔万里的两个大国，法中能够相知相交，有三个重要原因。“首先，法中两国都追求独立自主，这对于当今世界的发展来说至关重要。其次，我们都致力于多边主义与和平发展。我们不希望出现集团对抗。第三，法中两国都拥有悠久的历史，拥有先进的技术，而且我们都是联合国安理会常任理事国，我们两国对历史有着长远眼光。所有这一切意味着，虽然我们有时会在某些问题上存在分歧，做法可能不一样，但法中两国都站在全球发展的高度，重视两国的关系，发展两国的友谊。”

回望法中关系近十年的发展，法比尤斯指出，法中在经济、科技、文化和教育领域的合作成果丰厚，高层互访和各层级交流频繁紧密。但也必须看到，国际大环境发生了变化，在一些国家和地区爆发了战争和地区冲突。

“以上这些新变化极具破坏性，但这恰恰需要法国和中国这样的大国，在这个困难环境下，（为世界）指明什么是合理的发展道路，什么是现代化的发展道路，什么是平衡的发展道路。同时牢记那些关键词：合作、多边主义、可持续发展。这就是法中共同努力的方向。我希望60周年纪念活动以及与之相关的整整一年，通过计划中的文化等各项活动，进一步加强我们之间的关系。”他说。

谈到未来，法比尤斯说：“我很乐观。这个充满危机的世界，必须有维护和平、可持续发展的力量，这是法中两国超越分歧、共同肩负的重要使命。”（参与记者：肖亚卓、高静）

(责编：于洋、崔越)

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