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香港去年外汇基金投资收入2127亿港元

2024年01月29日09:00 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社香港电  （记者郑欣）香港金融管理局1月26日公布了外汇基金截至2023年12月底的财务状况，外汇基金在2023年获得了2127亿港元的投资收入。

　　数据显示，2127亿港元的投资收入包括1440亿港元的债券投资收益和732亿港元的其他股票投资收益等。

　　金管局介绍，2023年外汇基金的投资回报率为5.2%，其中“投资组合”回报率为6.4%，而“支持组合”内的短期美元债券因债券收益率上升而利息收入增加，回报率达5%，是2009年后的最高水平。“长期增长组合”自2009年开展投资至2023年9月底的年化内部回报率为11.8%。

　　外汇基金的总资产增加98亿港元，由2022年底的40080亿港元增加至2023年底的40178亿港元。截至2023年12月底，外汇基金累计盈余为6524亿港元。

　　金管局总裁余伟文表示，在复杂多变的环境下，外汇基金2023年的投资表现经历了一些起伏，但整体取得良好的回报，股票组合表现不俗，外汇基金债券组合的收益金额更是历年最高。

　　展望2024年，余伟文表示，全球金融市场仍面对很多挑战，金管局会继续以“保本先行、长期增值”为投资原则，谨慎和灵活地管理外汇基金，确保外汇基金能继续有效地维持香港的货币及金融稳定。

(责编：刘叶婷、崔越)

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