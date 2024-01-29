人民网旧金山1月28日电 （记者邓圩）中国驻旧金山总领馆日前举办“温暖迎春·共庆中国年暨纪念中美建交45周年”侨界新春招待会，张建敏总领事偕夫人郑心出席并致辞。领区各州侨胞、留学生和当地警局代表共600余人参加了活动。

总领事张建敏致辞。主办方供图

张建敏在致辞中表示，过去一年是中国经济疫后复苏的关键一年。中国经济在外部环境不确定性加剧的情况下依然取得了5.2%的中高速增长，为亚太和全球经济增长发挥了重要作用，仍是全球增长的最大引擎。今年是新中国成立75周年，中国将坚持推进高水平对外开放，与全球共享中国式现代化带来的新机遇，继续成为拉动世界经济增长的重要引擎。中国经济长期向好的总趋势不会改变。

领区各州代表参加招待会。主办方供图

张建敏指出，中美建交45年来历经风雨，双边关系总体向前发展，增进了两国人民福祉，也促进了世界和平与繁荣。相互尊重、和平共处、合作共赢，是中美两个大国的正确相处之道。驻旧金山总领馆愿和领区各界共同努力，认真落实两国元首重要共识，更好造福两国和世界人民。

侨胞代表与驻旧金山总领馆官员合影。主办方供图

张建敏强调，近期台湾地区两项选举结果充分表明，“台独”势力并不能代表台湾主流民意，和平、发展与交流才是岛内民心所向。“台独”威胁两岸同胞福祉，损害中华民族利益，破坏台海和平稳定，是走不通的绝路。驻旧金山总领馆愿同广大海外侨胞、台湾同胞一道坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决反对“台独”和外部势力干涉，共同维护台海和平稳定，推进中国统一大业。

当地侨界知名演员献上精彩演出。主办方供图

当地侨界知名演员为侨胞们献上了精彩的文艺节目。川剧《功夫变脸》技艺高超、手法神奇，粤剧《乡音》唱腔优美、婉转流畅，新疆歌曲《天山放歌》欢快悦耳、壮美雄浑，充分展现了中华文化的独特魅力。招待会现场掌声与欢呼不断，来宾们畅谈交流、品尝美食、共叙友谊，气氛喜庆热烈。

总领馆还向大家发放了2024年版《领区中国公民安全温馨提醒》手册，提示近期各类安全注意事项，协助领区中国公民更加及时有效地获得领事保护与协助。

中新社、《中国日报》、人民网以及《侨报》、《星岛日报》、《世界日报》等媒体到场采访报道。

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