人民网约翰内斯堡1月28日电 （记者邹松）近日，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队在阿卜杜拉姆才医院成功开展当地首例双镜联合的腹腔镜下胆道手术，成功抢救一名胆总管结石伴急性化脓综合征患者。

患者急诊入院，诊断为胆总管结石伴急性化脓梗阻性胆管炎、胆囊结石伴急性胆囊炎，随时面临着感染性休克的风险。吴巍医生决定将这次从中国带来的全套胆道镜应用至手术中，手术中发现胆囊管结石压迫胆总管，增加了手术难度。在非常简陋的医疗条件下，吴巍医生凭借精湛的技艺，顺利完成手术，术后患者转危为安。

参观手术的医院院长拉什迪赞许道：“这台腹腔镜手术非常棒，腹腔镜+胆道镜双镜联合手术也是桑给巴尔的第一例。一直以来，这类的患者都需要转至外地治疗，现在不需要了！”

目前，中国医疗队的队员们承担了阿卜杜拉姆才医院所有的腹腔镜手术，不断提高当地医院腹腔镜技术水平。

吴巍医生（右二）在开展双镜联合手术。中国援桑医疗队供图

吴巍医生（右一）在开展双镜联合手术。中国援桑医疗队供图

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