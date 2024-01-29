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秘鲁举办中文教师专项培训

2024年01月29日08:49 | 来源：人民网-国际频道
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活动现场合影。主办方供图

活动现场合影。主办方供图

人民网北京1月29日电 （记者于洋）秘鲁中文教师《国际中文教师专业能力标准》专项培训26日至27日在秘鲁里卡多·帕尔玛大学举办。

本次培训由教育部中外语言交流合作中心（语合中心）主办，里卡多·帕尔玛大学承办。来自里卡多·帕尔玛大学、秘鲁天主教大学、皮乌拉大学、秘鲁中华三民联校的40余名中文教师参加了培训。

北京外国语大学国际新闻与传播学院院长姜飞表示，本次培训围绕专业知识和技能开展，以“国际视野+能力提升”为主题，同时融入教师管理办法宣讲和专题工作坊讨论环节，旨在帮助国际中文教师更好提升跨文化交流能力。

北京语言大学汉语教育研究所副所长杨玉玲就国际中文教师应具备的基本素质和多模态教学等内容做专题讲座，帮助参与培训的老师了解新形势、新标准下的中文教学对策和教学技巧，以及优秀中文教师所应具备的语言和文化素养。

《国际中文教师专业能力标准》于2022年8月由世界汉语教学学会发布，是语合中心继《国际中文教育中文水平等级标准》后推出的又一重大标准，为国际中文教师的教育教学活动提供科学有效的指导，为国际中文教师专业能力认定与评估、国际中文教育培训提供依据和规范。《国际中文教师专业能力标准》目前已被翻译成英语、法语、俄语、阿拉伯语、西班牙语等11个语种版本。

(责编：于洋、刘慧)

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