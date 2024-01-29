新华社华盛顿1月28日电（记者颜亮）美国国会众议院共和党人28日公布针对国土安全部长马约卡斯的弹劾指控，此举显示美国民主、共和两党的争斗在2024年美国大选年进一步加剧。

众议院共和党人在弹劾指控中说，马约卡斯在移民问题上“有意地、系统地拒绝遵守法律”，导致美墨边境移民管控失败，有违公众信任，同时指责他妨碍国会调查。

据美国媒体报道，众议院最早将于今年2月就这桩弹劾案进行投票，但预计在此案最终交由两党势均力敌的参议院审理时马约卡斯将不会被罢免。分析人士认为，共和党意在通过此次弹劾，攻击拜登政府处理移民问题不力，从而为共和党候选人助选。

近期，美国两党围绕移民问题尖锐对立，应对移民问题的相关协议持续难产。国会众议院议长、共和党人约翰逊面临党内强硬派的巨大压力，共和党内已出现罢免约翰逊的呼声。

美官方数据显示，去年前11个月，约有270万名非法移民进入美国，其中约220万人从南部边境进入。另据美媒报道，去年12月有30.2万名非法移民从南部边境进入美国，创月度新高。

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