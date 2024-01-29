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西共体说西非三国仍为其成员

2024年01月29日08:42 | 来源：新华网
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新华社阿布贾1月28日电（记者杨喆 侯鸣）西非国家经济共同体（西共体）28日宣布，布基纳法索、尼日尔和马里仍然是该组织“不可分割的成员”，以回应这三个国家当天宣布立即退出西共体的联合公报。

西共体在一份声明中说，尚未收到这三个成员国关于退出西共体的任何直接通知。布基纳法索、尼日尔和马里仍是西共体的重要成员，国家元首和政府首脑仍致力于通过谈判解决政治僵局。

当天早些时候，马里过渡政府发言人阿卜杜拉耶·马伊加在国家电视台宣读联合公报说，布基纳法索、尼日尔和马里“回应本国人民的期望、关切和愿望”，决定立即退出西共体。公报说，西共体已背离创立时的理想和泛非主义。该组织在打击恐怖主义和应对安全威胁时没有向三国提供援助，并对三国实施了“非法、不人道和不负责任”的制裁。

此前，西共体在马里、尼日尔、布基纳法索发生军事政变后对三国实施了制裁。

西共体成立于1975年，旨在加强区域一体化，促进成员国在政治、经济、社会和文化等方面的发展与合作。马里、尼日尔、布基纳法索宣布退出前，西共体共有15个成员国。

(责编：于洋、崔越)

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