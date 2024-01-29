人民网斯德哥尔摩1月28日电 （记者殷淼）1月28日，中国驻瑞典大使崔爱民和夫人李丽红在斯德哥尔摩音乐厅举行新春招待会。瑞典政府、议会、工商、教育、科技、文化、智库、媒体等各界人士，外国驻瑞使节和旅瑞侨胞、中资机构、留学生代表等千余人出席。

新春招待会现场。人民网记者 殷淼摄

当晚，享誉百年的斯德哥尔摩音乐厅内张灯结彩、暖意融融。瑞典各界人士济济一堂、互致问候，畅叙友谊、共迎新春，欢声笑语间洋溢着喜庆祥和的节日氛围。摆放在大厅内的中国“吉祥龙”座灯和十二生肖彩灯交相辉映，栩栩如生，吸引来宾纷纷欣赏合影，连连发出赞叹。

中国驻瑞典大使崔爱民在新春招待会上致辞。人民网记者 殷淼摄

崔爱民在招待会上发表致辞，向各位来宾致以新春祝福。崔爱民表示，过去一年，中国高质量发展扎实推进，国民经济回升向好，为世界经济发展提供强大动力。就业形势总体稳定，教育、医疗、养老等民生福祉显著提升，人民获得感、幸福感、安全感不断增强。中国新质生产力加快形成，一批高端化、智能化、绿色化新型支柱产业快速崛起，现代化产业体系更加健全，国产新手机、新能源汽车等“中国智造”广受欢迎。中国特色大国外交亮点纷呈，人类命运共同体建设扎实推进。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成功举行，共建“一带一路”迈入高质量发展新阶段。中国积极搭建高水平开放平台，全面优化对外资和知识产权保护，不断便利中外人员往来，与世界分享中国发展机遇。中国大力推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为全球治理贡献中国智慧和中国方案。2024年，中国将笃定信心、砥砺奋进，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，与各国携手应对挑战、实现共同繁荣，为世界和平发展作出更大贡献。

舞蹈《张灯结彩》。人民网记者 殷淼摄

崔爱民指出，过去一年，中瑞关系平稳发展，各领域交流有序恢复，务实合作潜力加速释放。经贸合作持续推进，大项目进展顺利，新能源合作势头强劲。科技和教育交流迸发活力，绿色低碳、医药健康、可持续发展等领域合作走深走实，在瑞中国留学生数量恢复至疫情前水平。文化交流精彩纷呈，中方在瑞典举办的多场文化活动引发热烈反响。民间友好源远流长，传统友谊赓续发展，互帮互助的感人故事接连涌现。通过广泛接触瑞典各界朋友，感受到瑞典各方面有识之士对华交往的热切愿望，感受到中瑞合作的巨大潜力，感受到瑞典人民的友好情谊。中瑞没有地缘冲突和历史积怨，传统关系友好，产业互补性强，合作前景广阔。新的一年，中方愿同瑞典分享发展机遇，加强交流合作，更好造福两国和两国人民。

双人舞《玉兰花开》。人民网记者 殷淼摄

崔爱民表示，广大旅瑞侨胞扎根当地，拼搏奋斗，在各自领域里建功立业，为促进中瑞友好合作发挥了积极作用。作为旅居瑞典的龙的传人，希望旅瑞侨胞进一步加强团结合作，融入并回馈当地社会，更好发挥融通中瑞、多元并蓄的桥梁纽带作用，当好中瑞交往的民间使者，不断加深两国人民交流交融、相知相亲、互信互惠。

舞蹈《水之灵》。人民网记者 殷淼摄

招待会上，来宾们欣赏了由中国歌剧舞剧院艺术家带来的“祥龙献瑞 共庆新春”精彩演出。整场演出以群舞《张灯结彩》拉开序幕，灯笼和红绸舞出了新春佳节的欢乐祥和。梅花奖获得者陈小朵、文华奖获得者毋攀等艺术家们接续登场，用其精湛纯熟的演绎为在座来宾带来了一场古今交融、中西合璧的视听盛宴。独舞《将进酒》气势豪迈，感情奔放，群舞《采薇》柔美内敛，平和自然，《月光》唱出了对故乡的热爱和思念。

合唱《我和你》。人民网记者 殷淼摄

哈萨克民歌《玛依拉变奏曲》唱出了草原风格，傣族姑娘群舞《水之灵》传递了吉祥寓意。《爱的圆舞曲》《清平调》《玉兰花开》引人入胜，法国歌剧《卡门》、意大利歌曲《饮酒歌》和经典民歌《我的太阳》余音绕梁，男女二重唱《我和你》则以其深情款款的旋律将观众的思绪重新拉回2008年北京奥运盛会。现场观众深深沉醉，掌声喝彩不绝于耳。

舞蹈《清平调》。人民网记者 殷淼摄

节目最后，来自瑞典莉拉音乐学院的瑞典儿童身着传统服装，手持小提琴登台，以优美的琴声为艺术家们演唱脍炙人口的《友谊地久天长》伴奏，琴声和歌声相得益彰，美美与共，为中瑞友好献上美好祝福，也将全场气氛推向又一个高潮。

瑞典莉拉音乐学院学生演奏《友谊地久天长》。人民网记者 殷淼摄

出席活动的瑞各界人士为即将到来的中国农历新年献上祝福，表示招待会的彩灯展览和歌舞表演令人难忘，中国经济社会等各领域成就举世瞩目，对世界和地区的繁荣稳定所作贡献作用巨大，期待中瑞关系在新的一年继续稳定向前发展。旅瑞同胞衷心感谢国内艺术家们倾情奉献的新春“大餐”，深切感受到来自祖国亲人的温暖与关爱，纷纷表达对故乡的热爱与思念及对中瑞关系的美好期盼，共同祈愿祖国在新的一年繁荣昌盛，国泰民安。

中国驻瑞典大使崔爱民和夫人李丽红及主要嘉宾代表与全体演职人员合影。人民网记者 殷淼摄

演出结束后，崔爱民大使夫妇、来宾代表及全体演员合影留念。使馆特地为各界来宾准备了北京“稻香村”特色糕点，让大家在品尝美食中感受浓浓的中国“年味”与温馨情谊。

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