1月28日，马里过渡政府发言人阿卜杜拉耶·马伊加在国家电视台宣读联合公报（视频截图）。西非国家马里、尼日尔、布基纳法索28日发布联合公报，宣布立即退出西非国家经济共同体（西共体）。新华社发

新华社达喀尔1月28日电（记者王子正）巴马科消息：西非国家马里、尼日尔、布基纳法索28日发布联合公报，宣布立即退出西非国家经济共同体（西共体）。

马里过渡政府发言人阿卜杜拉耶·马伊加当天在国家电视台宣读了联合公报。公报说，这三个国家“回应本国人民的期望、关切和愿望”，决定立即退出西共体。

公报说，西共体已背离创立时的理想和泛非主义。该组织在打击恐怖主义和应对安全威胁时没有向三国提供援助，并对三国实施了“非法、不人道和不负责任”的制裁。

此前，西共体在马里、尼日尔、布基纳法索发生军事政变后对三个国家实施制裁。

西共体成立于1975年，旨在加强区域一体化，促进成员国在政治、经济、社会和文化等方面的发展与合作。马里、尼日尔、布基纳法索退出前，西共体共有15个成员国。（参与记者；孙毅、张健）

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